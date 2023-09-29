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نابولي ينفي السخرية من أوسيمين

نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
29 سبتمبر 2023 09:03

نابولي (رويترز)

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قال نابولي إنه لم يقصد أبداً الإساءة إلى مهاجمه فيكتور أوسيمين، من خلال مقاطع فيديو ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بطل الدوري الإيطالي لم يصل إلى حد الاعتذار للاعب الدولي النيجيري.
ونشر الفريق الإيطالي مقطع فيديو على «تيك توك» يسخر من إهدار أوسيمين ضربة جزاء في التعادل من دون أهداف مع بولونيا يوم الأحد الماضي، وتم حذفه لاحقاً.
وهدد روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين في وقت لاحق باتخاذ إجراءات قانونية، بينما قام اللاعب «24 عاماً» بإزالة جميع صوره بقميص نابولي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق «لتجنب أي استغلال محتمل للأمر، يود نابولي أن يوضح صراحة أن النادي لم يقصد أبداً الإساءة أو السخرية من فيكتور أوسيمين، الذي يعد مصدر قوة للنادي، وعلى مدار الصيف، رفض نابولي جميع العروض لبيع المهاجم، وهو دليل قاطع على تقدير النادي له، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتيك توك على وجه الخصوص، يتم استخدام اللغة التعبيرية بطريقة مرحة، وفي هذه الحالة المتعلقة بفيكتور لم تكن هناك أي نية للسخرية أو الإساءة».
وأضاف «إذا شعر فيكتور بالإهانة بأي شكل من الأشكال، فهذا لم يكن في نية النادي على الإطلاق».
وساعد أوسيمين نابولي على إنهاء انتظاره الذي دام 33 عاماً للحصول على لقب الدوري الموسم الماضي، حيث كان هداف الدوري الإيطالي برصيد 26 هدفاً.
ورغم الخلاف، لعب وسجل في فوز نابولي 4-1 على أودينيزي في الدوري، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في سبع مباريات هذا الموسم.
ويحتل نابولي حامل اللقب المركز الخامس في الدوري، ويواجه ليتشي «السبت»، قبل أن يستضيف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. 

الدوري الإيطالي
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فيكتور أوسيمين
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