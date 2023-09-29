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الرياضة

بالميراس يقترب من «البرازيلي الأفضل» في كأس ليبرتادوريس!

بالميراس يقترب من «البرازيلي الأفضل» في كأس ليبرتادوريس!
29 سبتمبر 2023 10:42

 
بوينوس أيريس (أ ف ب) 

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عاد بالميراس البرازيلي بتعادل سلبي أمام مضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني، في العاصمة بوينوس أيريس، في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.
ومنح التعادل أفضلية لفريق بالميراس في سعيه للتأهل إلى المباراة النهائية، عندما يستضيف مباراة الإياب على أرضه في ساو باولو، باحثاً عن لقبه الرابع في المسابقة، مما يجعله أفضل نادٍ برازيلي في تاريخ البطولة.
وأمام مدرجات مكتظة على ملعب «لا بومبونيرا»، كان الضيوف الأفضل في بداية اللقاء فهدد المهاجم أرتور مرمى أصحاب الأرض، إلا أن تسديدته مرت بجانب القائم.
وكاد بوكا، حامل لقب المسابقة القارية ست مرات، يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 إلا أن رأسية مهاجمه الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني «36 عاماً» مرت بجانب المرمى.
وتحوّل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق إلى ممرر، فهيأ كرة للشاب فالنتان باركو «19 عاماً» على الجهة اليسرى الذي مررها بدوره عرضية للأوروجوياني الآخر ميجل ميرنتييل من دون أن يصيب الأخير المرمى.
وتوترت الأجواء في الدقيقة 59، عندما قامت الجماهير برمي كرة ثانية إلى أرض الملعب، في حين كان حارس بالميراس ويفرتون ينقذ فريقه من رأسية الكولومبي فرانك فابرا، ورغم أن ميرنتييل هز شباك الفريق البرازيلي، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف، بعدما احتسب خطأ على فابرا الذي قام بدفع من الخلف ماركوس روشا.
وتألق ويفرتون مجدداً بإبعاد كرة باركو، تابعها كافاني من دون أن ينجح في تحويلها داخل الشباك.
قال ويفرتون عقب التعادل السلبي «لقد كانت مباراة صعبة، حصل كل من الفريقين على فرص وحاولنا تحقيق الفوز ولكن خارج الديار، وقد حققنا هذه النتيجة بشق الأنفس، والآن علينا أن نستعد لمباراة الإياب أمام جماهيرنا، ونأمل في أن نتمكن من بلوغ النهائي».
وفشل بوكا في التحضير بأفضل طريقة ممكنة لمباراة «السوبركلاسيكو» المحلية أمام غريمه التقليدي ريفربلايت الأحد.
وتحتدم المنافسة أيضاً في المواجهة الثانية في المربع الذهبي للمسابقة القارية، بعدما تعادل فلومينينسي البرازيلي، ومواطنه إنترناسيونال 2-2 الأربعاء على ملعب ماراكانا، وتقام مباراة الإياب في بورتو أليغري الأربعاء المقبل.

البرازيل
بالميراس
كوبا ليبرتادوريس
بوكا جونيورز
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