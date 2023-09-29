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الرياضة

فلامنجو وسامباولي.. «الطلاق السريع»!

فلامنجو وسامباولي.. «الطلاق السريع»!
29 سبتمبر 2023 10:45

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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أقال فلامنجو، النادي الأكثر شعبية في البرازيل، مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي من منصبه، بعد خمسة أشهر من توليه مهامه الفنية.
وقال فلامنجو في رسالة عبر منصة إكس «تويتر سابقاً»: لم يعد المدرب خورخي سامباولي وجهازه الفني على رأس الفريق «الأحمر والأسود»، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل، مكتفياً بالتمني للمدرب الأرجنتيني «الحظ السعيد في باقي مسيرته».
وينال سامباولي «63 عاماً» مبلغ 1.8 مليون يورو حسب شروط عقده، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، وذلك مقابل إنهاء عقده الذي كان من المرجح أن يستمر حتى 31 ديسمبر 2024، ويخلف تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق، سامباولي في قيادة الفريق.
وواجه سامباولي حملة انتقادات واسعة في الأسابيع الأخيرة، بعد الخروج من الدور السادس عشر لمسابقة كوبا ليبرتادوريس على يد أولمبيا الباراجوياني، إضافة إلى نتائجه المتواضعة في الدوري المحلي، حيث يحتل فلامنجو المركز السابع بفارق 11 نقطة عن بوتافوجو المتصدر.
وأنهت الخسارة في نهائي كأس البرازيل أمام ساو باولو «1-2 بإجمالي المباراتين»، مشوار سامباولي في النادي البرازيلي، حيث فقد فلامنجو حظوظه فعلياً بالظفر بأي لقب خلال العام الحالي.
وهذه التجربة الثالثة لسامباولي في نادٍ برازيلي، بعد سانتوس «2019» وأتلتيكو مينيرو «2020-2021».
وكان سامباولي أقيل أيضاً من تدريب إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي، بعد خمسة أشهر من توليه مهامه، في ثاني تجربة له مع النادي الأندلسي، بعد موسم 2016-2017، وكانت له تجارب أخرى مع مرسيليا الفرنسي «2021-2022»، إضافة الى تدريب منتخبي تشيلي «2012-2016» الذي قاده الى لقب مسابقة كوبا أميركا عام 2015، والأرجنتين «2017-2018».

فلامنجو
البرازيل
خورخي سامباولي
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