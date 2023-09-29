جريزمان.. «مسيرة استثنائية» بعيداً عن «أندية الوطن»



أنور إبراهيم (القاهرة)



تقدم الفرنسي أنطوان جريزمان خطوة، في ترتيب قائمة هدافي فرنسا بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، برصيد 177 هدفاً، سجلها مع الأندية الثلاثة التي لعب لها في إسبانيا، ريال سوسيداد، وبرشلونة سابقاً وأتلتيكو مدريد حالياً، وذلك بعد الهدف الجميل الذي أحرزه النجم الدولي «32 عاماً»، مهاجم «الأتليتي»، في شباك أوساسونا على أرضه، في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة السابعة للدوري الإسباني «الليجا».

وتساوى جريزمان مع «المخضرم» جان بيير بابان، ولم يعد يتقدم عليه من نجوم الكرة الفرنسية إلا كريم بنزيمة الحاصل على الكرة الذهبية 2022، حيث تصدر القائمة برصيد 281 هدفاً، يليه تيري هنري «233 هدفاً» في المركز الثاني، وديفيد تريزيجيه ثالثاً، بالتساوي مع وسام بن ييدر، ولكل منهما 187هدفاً، ومن بعدهما ألكسندر لاكازيت «181 هدفاً»، وأخيراً تساوى جريزمان مع بابان «177 هدفاً» لكل منهما.

ومسيرة جريزمان حافلة بالإنجازات أهمها الفوز بكأس العالم بروسيا 2018، مع منتخب بلاده، حيث سجل 4 أهداف، وحصل على الحذاء الفضي، كما كان رجل المباراة النهائية أمام كرواتيا، ونال مع «الديوك» لقب وصيف «يورو2016»، بينما فاز مع «الأتليتي» بالدوري الإسباني، والسوبر المحلي، والسوبر الأوروبي، بينما فاز مع برشلونة بكأس الملك خلال الموسمين اللذين لعبهما مع «البارسا» فيما بين 2019 و2021.

وكشفت تقارير صحفية عديدة عن أن جريزمان، المولود في 21 مارس 1991، يعيش أزهى أيامه الفنية هذا الموسم، أو بمعنى أدق هذا العام 2023، إذ تألق فيه مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية، وكأس العالم ومع ناديه المدريدي، حيث يعتبر أهم ورقة تكتكتية في خطط ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك»، وأيضاً الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ «الأتليتي».

في حين أن البعض أكد أن 2016، هو أفضل أعوامه على الإطلاق، حيث كان تألقه لافتاً مع «الديوك» و«الأتليتي»، وتم ترشيحه بين أفضل 3 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية وقتها، وحل ثالثاً بعد الأسطورتين، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانياً.

ومن المفارقات العجيبة أن جريزمان لم يلعب على الإطلاق طوال مسيرته، مع أي نادٍ فرنسي، وإنما كانت بدايته في فترة الشباب مع ريال سوسيداد، ثم نجح في مساعدته على الصعود من دوري الدرجة الأولى إلى «الليجا».

واستمر مع سوسيداد من 2010 إلى 2014، وبعدها انتقل إلى أتلتيكو مدريد، مقابل 30 مليون يورو، وعقد مدته 6 سنوات، ودافع عن ألوان «الأتليتي» حتى «صيف 2019»، ثم انضم إلى برشلونة لمدة موسمين حتى 2021، مقابل 120 مليون يورو.

ووقتها لم يمانع دييجو سيميوني انتقاله إلى «البارسا»، رغم حبه الشديد له، إلا أنه وجده يميل بقوة للعب لـ «الكتالوني»، وإن كانت الجماهير غضبت وثارت عليه وتوعدته، وقابلته بالهجوم عند عودته مرة أخرى، بنهاية عقده مع برشلونة عام 2021، رغم أنه لم يفشل هناك، ولكنه لم ينجح في الفوز ببطولة الدوري مع «الكتالوني».

ومنذ عودته إلى أتلتيكو، على سبيل الإعارة، اضطر سيميوني إلى عدم الاعتماد عليه أساسياً في المباريات، وإنما كان يشركه في النصف ساعة الأخير من كل مباراة، تنفيذاً للشرط الذي وضعه برشلونة لهذه الإعارة، إلى أن انتقل بصفة نهائية عام 2022 إلى أتلتيكو مدريد، وأصبح الورقة الرابحة الأولى للمدرب الأرجنتيني.

وبمرور الوقت، نجح جريزمان في اكتساب ثقة جماهير «واندا ميتروبوليتانو» مجدداً، لما أظهره من إخلاص وتفانٍ للفريق، وأصبح العنصر الأساسي في تشكيلة سيميوني.