زايد بن حمد يستعرض التعاون المشترك مع وفد عُمان للفروسية والسباق



أبوظبي (وام)



استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وفد الاتحاد العُماني للفروسية والسباق.

وضم الوفد العُماني، السيدة ظبية بنت سامي بن حمد البوسعيدية، رئيسة لجنة الخيول العربية والمنظمات الدولية، وصاحب السمو السيد سعود بن حارب بن ثويني آل سعيد، نائب رئيس اللجنة، والفاضل أحمد بن عبد الواحد الحراصي.

ونقل الشيخ زايد بن حمد للوفد العُماني، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.



وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون في مجالات تسجيل وتوثيق الخيل العربية، وتنظيم بطولات جمال الخيل العربية ودورات الرسميين.

واطلع الوفد خلال اللقاء على التجربة الرائدة للإمارات، في مجال الاهتمام بالخيول العربية، وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للملاك والمربين والعارضين، وتنظيم الفعاليات والمسابقات المختلفة محلياً ودولياً، في ظل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تسجيل وتوثيق الخيل العربية، وبرنامج سجل الأنساب الإلكتروني، ونظام تسجيل وتوثيق الخيل العربية، وآلية العمل وبرنامج تسجيل المواليد.

كما تم بحث التعاون المشترك في مجال المشاركات في البطولات الدولية بين البلدين، بما لا يتعارض بين التواريخ المقررة، والتنسيق المسبق في تنقل الخيل بين البلدين بهدف تيسير أمور المشاركة المتبادلة في الفعاليات الدولية.

كذلك تم التطرق إلى التعاون المشترك في الدورات التثقيفية ودورات الحكام الوطنيين ودورات اللجنة الانضباطية، والعارضين.