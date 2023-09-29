«السيتي».. موعد مع «السلسلة القياسية»



لندن (أ ف ب)

يقدّم ليفربول أوراق اعتماده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في امتحان صعب أمام توتنهام «السبت»، حيث يهدف «الريدز» للبقاء في دائرة مانشستر سيتي حامل اللقب، والمتصدر بـ «العلامة الكاملة»، ضمن منافسات المرحلة السابعة.

في المقابل، وبعد حصده «العلامة الكاملة» مع 18 نقطة من 6 مباريات، يقف «السيتي» عند عتبة تحقيق رقم قياسي جديد للنادي، في حال تمكن من تمديد سلسلة انتصاراته إلى 7 توالياً أمام ولفرهامبتون الذي يعاني منذ بداية الموسم.

وفي وقت يتأخر ليفربول في المركز الثاني بفارق نقطتين عن «السيتي»، يلحق بالركب أندية برايتون وتوتنهام وأرسنال وأستون فيلا مع فارق إجمالي لا يتخطى 6 نقاط.

دخل «الريدز» في السنوات الأخيرة بمنافسة شرسة على لقب الدوري مع «السيتي»، إلا أنه تراجع في الموسم الماضي، ليحتل المركز الخامس ما شرّع باب إجراء تغييرات جذرية في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أثمرت التعاقدات مع لاعبين جدد عن تحقيق فريق المدرب الألماني يورجن كلوب 7 انتصارات توالياً في جميع المسابقات، وقد فرض الوافد الجديد المجري دومينيك سوبوسلاي، من بين أربعة لاعبي وسط جدد، نفسه سريعاً فسجّل هدفاً رائعاً في الفوز على ليستر سيتي 3-1 في كأس الرابطة.

وقال كلوب عن تكيّف لاعب الوسط المجري البالغ 22 عاماً، بعد انتقاله من لايبزج الألماني، بصفقة بلغت قيمتها 73 مليون دولار «منذ الدقيقة الأولى من التمارين، كان الأمر مثيراً للإعجاب للغاية».

وأضاف: «لاعب واثق جداً من نفسه بشكل طبيعي، وهذا يساعده وهو يعمل بجد، وهذا ما نراه».

ولكن بداية، يتوجب على لاعبي كلوب إلحاق الهزيمة الأولى بتوتنهام بإشراف مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوجلو «58 عاماً» لإبقاء الشعلة موقدة.

تجاهل الأسترالي رحيل هداف الفريق هاري كين إلى بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف، وعمل على تغيير الحالة المزاجية لعمالقة شمال لندن، حيث يتأخر فريقه بفارق نقطتين فقط عن ليفربول، علماً أنه عاد بتعادل مهم خارج ملعبه أمام أرسنال 2-2 في نهاية الأسبوع الماضي.

وبدوره، لم يتأثر برايتون لخسارة العديد من نجومه أبرزهم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإكوادوري مويسيس كايسيدو، حيث يحتل المركز الثالث مع 5 انتصارات من المباريات الست الأولى، بما فيها الفوز على مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالنتيجة ذاتها 3-1.

ويواجه فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي تحدياً جديداً يتمثل بالولوج بين المراكز الأربعة الأولى، ولكن بداية عليه الخروج فائزاً من مباراته أمام أستون فيلا «السبت».

في المقابل، تبدلت هوية استون فيلا منذ أن تسلّم المدرب الإسباني أوناي إيمري المهام الفنية قبل عام، وبعد تحقيقه نتائج لافتة في الموسم الماضي، استهل الحالي بفوزه بأربع مباريات مقابل هزيمتين ليحتل المركز السادس مع 12 نقطة.

ومع ذلك، يواجه كلا الناديين التحدي المتمثل في الحفاظ على وتيرة مرتفعة في «البريميرليج» إلى جانب متطلبات المنافسة في أوروبا، خصوصاً أن برايتون وأستون فيلا ودّعا في منتصف الأسبوع كأس الرابطة، لكن على المدى الطويل قد يكون ذلك بمثابة مكافأة للفريقين بسبب عدم ازدحام برنامجيهما بالمباريات.

في صراع القاع، يحتل المراكز الثلاثة الأخيرة الفرق الثلاثة التي صعدت إلى الدوري الممتاز قبل بضعة أشهر فقط، مما يكشف عن الفجوة المتزايدة بين المستويين الأعلى في كرة القدم الإنجليزية.

حصد كل من لوتون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد نقطة واحدة فقط، في حين تعرض الأخير متذيل الترتيب لأقسى هزيمة له على الإطلاق في الدوري أمام نيوكاسل 0-8 في نهاية الأسبوع الماضي.

ومنعت صراعات إيفرتون وولفرهامبتون وبورنموث التي تحتل المراكز 15 و16 و17 توالياً، الأندية الصاعدة من التأخر أكثر في الترتيب، لكن يبدو أن إيفرتون الذي يملك في جعبته 4 نقاط، بدأ يستعيد توازنه بعد فوزين متتاليين على برنتفورد 3-1 في الدوري وأستون فيلا 2-1 في كأس الرابطة.

وفي حال فوز إيفرتون مرة جديدة عندما يستقبل على ملعب «جوديسون بارك» لوتون السبت، سيؤدي ذلك إلى تفاقم محنة الفريق الضيف الذي عاد لخوض غمار منافسات الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 31 عاماً.