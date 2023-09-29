«العميد» ينجز المهمة بـ «الطريقة الإيطالية»

مراد المصري (دبي)



تذوق النصر طعم الانتصار الأول، وافتتاح رصيده من النقاط هذا الموسم، بعدما تفوق على حتا بـ «ثلاثية»، في الجولة الرابعة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، في لقاء أنجزه على طريقة «المهمة الإيطالية»، بعدما سجل لاعبه الإيطالي مانولو جابياديني «ثنائية»، لينهي «العميد» صمود «الخطة الدفاعية» المحكمة للمدرب الإيطالي فابيو فيفياني.

ويعتبر النصر من أكثر الأندية التي تملك علاقة مع «المدرسة الإيطالية»، خلال «عصر المحترفين»، حيث أصبح جابياديني ثالث إيطالي يسجّل للنصر في المسابقة، بعد لوكا توني وجوزيبي ماسكارا، حيث امتلك الأخير علاقة خاصة مع عشاق «العميد» بأدائه المتميز سابقاً، كما سبق أن حضر الإيطاليان والتر زنجا وتشيزاري برانديللي مدربين للفريق في فترات سابقة، لتتجدد الحكاية هذه المرة مع المهاجم القادم من سامبدوريا الإيطالي، والذي نجح في افتتاح رصيد أهدافه بالدوري، بعد صيام في أول ثلاث جولات.

وأسهمت خبرة المغربي عادل تعرابت في الفوز، بعدما صنع الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء، تطلبت قوة وتركيزاً منه، ليجعل النصر يتنفس الصعداء مرة أخرى، ويتطلع إلى مواصلة رحلة الصعود على سلم الترتيب، فيما تأزم موقف «الإعصار» الذي تجرع الخسارة للمرة الرابعة على التوالي، وسجل هدفاً يتيماً في الجولة الأولى فقط، واستقبل 8 أهداف إلى الآن.

ويرى جوران مدرب النصر، أن الفريقين دخلا المواجهة، وهما تحت ضغوط لحصد نتيجة إيجابية، إلا أن «الأزرق» عرف كيف يتجاوز «البداية البطيئة»، ونجح اللاعبون في ذلك بالانتشار وصناعة الفرص، مؤكداً أن تسجيل الهدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وطرد لاعب من حتا جعل الأمور أسهل لاحقاً لانتزاع الفوز.

وأوضح المدرب الصربي، أن فريقه استعاد السيطرة مرة أخرى، بعد التراجع نوعاً ما، في مطلع الشوط الثاني، ويسجل الهدف الثالث لحسم اللقاء تماماً لمصلحته.

من جانبه، أكد فابيو فيفياني مدرب حتا، أن لاعبيه كانوا يستحقون نتيجة أفضل، وأيضاً البقاء في «دوري المحترفين»، بعد الجدية التي ظهروا بها خلال المباراة، وأرجع تفوق النصر إلى جودة لاعبيه في المقدمة الذي صنعوا الفارق على حد وصفه.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن فريقه لعب مباراة متوازنة إلى آخر 5 دقائق، وأن الهدف الثالث جاء بسبب الاندفاع من لاعبيه، في محاولة تقليص الفارق، موجهاً الثناء لهم على جهدهم، خصوصاً أنه لم يكن من السهل إكمال اللقاء في ظل النقص العددي بعد حالة الطرد.