الجمعة 29 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شفيونتيك تودع بطولة طوكيو

شفيونتيك تودع بطولة طوكيو
29 سبتمبر 2023 13:45

 
طوكيو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مشاركة الإمارات في عمومية «دولي التنس»
عطل فني يتسبب في تأخير الرحلات الجوية في اليابان

ودّعت البولندية إيجا شفيونتيك، المتوجة بأربعة ألقاب في بطولات «جراند سلام»، دورة طوكيو 500 للتنس، من الدور ربع النهائي، إثر خسارتها أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-2 و2-6 و6-4 في ساعتين و21 دقيقة.
وبلغت كودرميتوفا المصنّفة التاسعة عشرة الدور نصف النهائي، حيث تواجه مواطنتها أناستازيا بافليوتشينكوفا.
وقالت ابنة الـ 26 عاماً بعد فوزها «كان إرسالي جيداً جداً، وفي الشوط الأخير، حاولت أن أركّز على حاجتي لكسب تلك النقطة، لم أكن بحاجة لتحقيق إرسال ساحق، بل عليّ أن أبقي الكرة داخل الملعب ومحاولة الفوز بتبادل الكرات، والمباراة المقبلة ستكون مواجهة مثيرة وصعبة».

 

التنس
اليابان
طوكيو
إيجا شفيونتيك
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ضابط من شرطة نيويورك يراقب حركة المرور في شوارع غمرتها المياه
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة تعطّل حركة المترو في نيويورك
اليوم 20:17
«كوديز ويش» و«ريبلز رومانس» يخوضان «التحدي الأميركي»
الرياضة
«كوديز ويش» و«ريبلز رومانس» يخوضان «التحدي الأميركي»
اليوم 20:00
بني ياس والإمارات يتعادلان سلبياً
الرياضة
بني ياس والإمارات يتعادلان سلبياً
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©