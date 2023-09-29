شفيونتيك تودع بطولة طوكيو



طوكيو (أ ف ب)

ودّعت البولندية إيجا شفيونتيك، المتوجة بأربعة ألقاب في بطولات «جراند سلام»، دورة طوكيو 500 للتنس، من الدور ربع النهائي، إثر خسارتها أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-2 و2-6 و6-4 في ساعتين و21 دقيقة.

وبلغت كودرميتوفا المصنّفة التاسعة عشرة الدور نصف النهائي، حيث تواجه مواطنتها أناستازيا بافليوتشينكوفا.

وقالت ابنة الـ 26 عاماً بعد فوزها «كان إرسالي جيداً جداً، وفي الشوط الأخير، حاولت أن أركّز على حاجتي لكسب تلك النقطة، لم أكن بحاجة لتحقيق إرسال ساحق، بل عليّ أن أبقي الكرة داخل الملعب ومحاولة الفوز بتبادل الكرات، والمباراة المقبلة ستكون مواجهة مثيرة وصعبة».