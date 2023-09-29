الشارقة.. البداية الأسوأ منذ 5 مواسم



علي معالي (الشارقة)



«الملك» يعاني.. حقيقة أظهرها الواقع حتى الآن، حيث إنه للمرة الأولى يخسر الشارقة مباراتين على التوالي في بداية الموسم على ملعبه في تاريخ «المحترفين»، كما أنها الثانية لكوزمين أمام منافس مباشر على لقب الدوري، بعد الأولى من الوصل، وحصول الفريق أيضاً على 6 نقاط في أول 4 مباريات، تعتبر أسوأ بداية لـ «الملك» منذ 5 مواسم، وهذه مؤشرات ترسم العديد من علامات الاستفهام، رغم أن الفريق قدم مباراة جيدة، لكن تبقى النتيجة النهائية معيار العمل الصحيح، وهو ما لم يحدث بعد 4 جولات.

والغريب أن الشارقة عندما كان العين بـ 11 لاعباً، سيطر وهاجم، ولعل ما ذكره عبدالله غانم، دليل على أن فريقه لم يقرأ المباراة جيداً، بعد طرد كوامي، حيث قال: «فرضنا أسلوبنا وسيطرنا على المباراة عندما كان المنافس مكتمل الصفوف، ولكن فشلنا في استمرار السيطرة بعد الطرد»، وهو تصريح يوضح عدم قدرة بعض اللاعبين في التعامل مع هذه الأمور في المباريات الحساسة.

وهناك أزمة دفاعية واضحة في «الملك»، رغم أنه في الموسم الماضي كان الأقوى في تاريخ دوري المحترفين، وما يحدث في الموسم الحالي يثير القلق، حيث اهتزت شباك الفريق خلال 4 مباريات بـ 9 أهداف، والخوف ليس على الجانب المحلي، بل هناك مباريات أخرى للفريق في دوري أبطال آسيا.

ولم يتوقع أن يجد البرازيلي كايو لوكاس نفسه منذ الدقيقة السابعة في مباراة الشارقة مع العين، حيث وضع كوزمين في حساباته، أن يدفع باللاعب في الشوط الثاني، إلا أن إصابة لوان بيريرا «المفاجئة» بشد في «العضلة الخلفية» أجبرته على الخروج مبكراً، وفور نزوله تسبب كايو في إرباك في دفاع «الزعيم»، وتشكيل خطورة كبيرة على مرمى خالد عيسى، وسجّل هدفين، ليصل إلى 8 أهداف، خلال مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، بواقع 7 أهداف مع الشارقة، وهدف مع العين.

وأصبح الهدف الثاني لكايو، أول هدف من خارج المنطقة يهز شباك العين في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، وحملت المباراة «الرقم 137» للمهاجم البرازيلي، أسهم خلالها في 101 هدف بواقع «59 هدفاً تسجيلاً، و42 تمريرة حاسمة».