«البايرن».. الثأر في رحلة المخاطر!



لايبزج (أ ف ب)

يبحث بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة، بقيادة هدافه القياسي الإنجليزي هاري كين عن الثأر عندما يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى لايبزج السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

تجرّع عملاق بافاريا من مرارة الهزيمة على ملعبه «أليانز أرينا» أمام لايبزج بثلاثية نظيفة سجلها الإسباني دانييل أولمو في الكأس السوبر المحلية في أغسطس، ليخطف الأضواء من الوافد الجديد من توتنهام كين، في حين تساءل كثر ما إذا كان أداء البايرن غير المستقر والذي كاد يكلفه خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي سيرخي بظلاله مرة أخرى على نتائجه هذا الموسم.

يبدو فريق المدرب توماس توخل هشاً أمام الأندية الكبيرة بعد 7 مباريات خاضها في مختلف المسابقات، و8 أهداف في جعبة كين، منها 7 في المراحل الخمسة الأولى للدوري ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري جيرد مولر «1965»، وميروسلاف كلوزه «2007»، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش «2012»، علماً بأن هذا الثلاثي سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الأولى لميونيخ في الدوري.

احتاج بايرن إلى هدف متأخر للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-1 في المرحلة الثالثة، في حين فرّط مرتين بتقدمه خلال التعادل 2-2 أمام بايرن ليفركوزن الذي يشاركه الصدارة في المرحلة الرابعة «13 نقطة لكل منهما»، وكاد يهدر أيضاً انتصاراً بمتناول يديه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما اهتزت شباكه بهدفين متأخرين من البرازيلي كاسيميرو ليخرج فائزاً 4-3 في مستهل مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

من ناحيته، ورغم خسارته في بداية الموسم للعديد من كوادره المهمة أبرزهم المجري دومينيك سوبوسلاي، النمساوي كونراد لايمر، المدافع الأوكراني يوشكو جفارديول، والهداف الفرنسي كريستوفر نكونكو، نجح لايبزج في الفوز بـ 7 من مبارياته الثماني في مختلف المسابقات.

طوّع ماركو روزه مدرب لايبزج القادمين الجدد في التشكيلة، خاصة الشاب الهولندي تشافي سيمونز «20عاماً» الذي سجل ثلاثة أهداف ومرر 4 كرات حاسمة في 5 مباريات في الدوري.

ويستقبل لايبزح ضيفه بايرن متسلحاً بسلسلة من 6 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، في حين تميل الأرقام لمصلحته أخيراً بمواجهة بطل ألمانيا، حيث فاز في مباراتيه الأخيرتين، وللصدف أنهما كانتا خارج معقله، ليقلب المعادلة السابقة التي تظهر فوزه مرة واحدة فقط في المواجهات الـ 16 الماضية بينهما، وتحديداً منذ صعوده إلى «البوندسليجا» عام 2016.

قال روزه «47 عاماً» بشأن مواجهة بايرن غداة فوز فريقه على مضيفه فيسبادن من الدرجة الثانية 3-2 في الدور الأول من كأس ألمانيا «نحن مستعدون دائماً، عندما يأتون سنكون هناك».

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق «ندرك أننا بحاجة إلى تقديم أداء كبير، لقد أظهرنا ذلك مرتين في ميونيخ، لماذا لا يكون ذلك على أرضنا وأمام جماهيرنا؟».

وبدوره، خرج بايرن منتصراً من مباراته في الكأس المحلية بفوزه على بروسن مونستر من الدرجة الثالثة 4-0.

وصف روزه مباراة فريقه حامل اللقب في العامين الماضيين بأنها «أكثر صعوبة» من مواجهة بايرن، إلا أن «عليك الفوز بهذه المباريات، فهذا يمنحنا الطاقة»، وختم قائلاً «نحن لا نتذمر».

وفي حين يفتقد لايبزج جهود أولمو الذي ما زال يتعافى من إصابة، إلا أن هذا الغياب لم ينعكس سلباً على خط الهجوم، اذ سجل 10 أهداف في 4 مباريات غاب عنها المهاجم الإسباني.

وبدوره، يعاني بايرن من كثرة الإصابات، خصوصاً في الدفاع، حيث اضطر توخل للزج بلاعب خط الوسط ليون جوريتسكا والجناح المغربي نصير المزراوي في قلب الدفاع بسبب إصابة الهولندي ماتيس دي ليخت والكوري الجنوبي مين-جاي كيم، والفرنسي دايوت أوباميكانو.

قال توخل بشأن عودة المصابين «سيكون صراعاً متقارباً»، موضحاً «نحاول أن يستعيدوا لياقتهم ولكن لا يمكننا ضمان ذلك».

ويغيب أيضاً عن صفوف عملاق بافاريا لأسابيع عدة المهاجم سيرج جنابري جراء إصابته بكسر في ذراعه منتصف الأسبوع عقب اصطدامه مع حارس مرمى بروسن مونستر يوهانس شينك المعار من بايرن.

ويحلّ باير ليفركوزن ضيفاً على ماينز متذيل الترتيب في مواجهة سهلة على الورق لرجال المدرب الإسباني تشافي ألونسو.

ولم يتعرض ليفركوزن للهزيمة هذا الموسم في الدوري، حيث فاز في 4 مباريات مقابل تعادل، على غرار بايرن، في حين يبحث ماينز عن انتصاره الأول بعد تعادل وهزائم.

ويحلّ بوروسيا دورتموند الذي خسر اللقب الموسم الماضي في الرمق الأخير أمام بايرن ضيفاً على هوفنهام في افتتاح منافسات هذه المرحلة «الجمعة».

وما زال بامكان دورتموند، سادس الترتيب هذا الموسم برصيد 11 نقطة، أن يعتمد على نجمه الأبدي ماركو ريوس رغم أنه بات غالباً ما يبدأ المباريات من مقاعد البدلاء.

ورغم تخلّي رويس عن شارة القيادة مع بداية الموسم الحالي، فقد سجّل هدفين في آخر مباراتين، في رباعية الفوز على فرايبورج 4-2 في المرحلة الرابعة، وهدف الفوز على فولفسبورج 1-0 حين شارك أساسياً في المرحلة الماضية.

قال إدين ترزيتش مدرب دورتموند «لقد أكدنا دائماً على مدى أهمية ماركو بالنسبة لنا».

وتابع مشيداً بلاعبه «لقد اغتنم فرصته بطريقة مثيرة للإعجاب الأسبوع الماضي».

وأضاف «ماركو يمر بفترة جيدة، من خلال الظهور الجيد على مقاعد البدلاء، حصل على الحق في المشاركة أساسياً».



