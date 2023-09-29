«الملك» غريب في قلعته!



سلطان آل علي (دبي)

شهدت مباراة الشارقة والعين ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، حضوراً جماهيرياً استثنائياً في ملعب «الملك» من طرفي اللقاء، بل وأعلنت الرابطة عن نفاد التذاكر للجانبين، قبل انطلاقة الصافرة، ولكن يبقى اللغز الكبير للشرقاوية، هو النتائج السلبية في ملعبهم منذ الموسم الماضي.

وخسر الشارقة لقائه أمام العين 3-2 على ملعبه، لتكون الخسارة الثانية هذا الموسم، في المباراة الثانية على ملعبه، بعد الوصل 3-1 بالجولة الثانية، وما زال لغز ملعب الشارقة محيراً للجميع، وفي آخر 13 مباراة على استاد الشارقة بالدوري، لم يتمكن «الملك» من الفوز إلا 3 مرات فقط، وكانت على حساب الظفرة الذي هبط للدرجة الأدنى، والبطائح وعجمان.

في حين أنه خسر 6 مرات، منها الوصل مرتين، بالإضافة إلى العين والوحدة والجزيرة واتحاد كلباء، كما حضر التعادل في 4 مباريات أمام دبا الفجيرة والنصر وشباب الأهلي والعين.

واستقبل الفريق خلال آخر 13 مباراة 17 هدفاً، بينما سجل 18 هدفاً، وبلغت نسبة النقاط المحققة 33% فقط، وهو رقم ضعيف جداً لفريق بحجم الشارقة ومدرب بقيمة كوزمين.

والملاحظ أن الشارقة مع الروماني كوزمين لم ينتصر على أي فريق في المواجهات الكبرى ومع المنافسين على ملعبه منذ الموسم الماضي، وتبدو الحكاية مستمرة مع أول مباراتين في الموسم.

ويخشى الشرقاوية من حدوث عقدة نفسية للفريق في ملعبه، والتي لا يوجد لها مبرر، في ظل دعم القاعدة الجماهيرية الكبيرة في مدرجات «الملك» والإمكانيات المؤهلة للفوز وتحقيق نتائج إيجابية أكبر.



آخر 13 مباراة للشارقة على ملعبه بالدوري

الشارقة 3-2 العين

الشارقة 3-1 الوصل

الشارقة 1-1 دبا الفجيرة

الشارقة 2-1 اتحاد كلباء

الشارقة 0-1 الظفرة

الشارقة 0-3 البطائح

الشارقة 3-2 الجزيرة

الشارقة 0-4 عجمان

الشارقة 0-0 شباب الأهلي

الشارقة 1-1 النصر

الشارقة 2-2 العين

الشارقة 1-0 الوحدة

الشارقة 1-0 الوصل