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الرياضة

الشارقة.. دفاع بلا باب وهجوم دون أنياب

الشارقة.. دفاع بلا باب وهجوم دون أنياب
29 سبتمبر 2023 15:00

 
سلطان آل علي (دبي)

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تعرّض الشارقة للخسارة الثانية هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال 4 جولات فقط، وذلك في مباراته أمام العين الذي تفوق 3-2، وبعشرة لاعبين في مباراة «دراماتيكية» حملت كل سيناريوهات الجنون والتقلبات!
وبلغ عدد الأهداف التي استقبلتها شباك «الملك» 9 أهداف، بمعدل 2.25 هدف كل مباراة، حيث اهتزت شباكه ثلاث مرات أمام اتحاد كلباء والوصل والعين!، وحافظ على نظافة شباكه أمام النصر فقط، ويعد هذا الرقم كبيراً بالنسبة لفريق يدربه الروماني أولاريو كوزمين، والذي ينتهج أفضل الأساليب الدفاعية والتنظيم القوي.
وبالمقارنة مع الموسم الماضي، لم يتلق الشارقة 9 أهداف إلّا بعد مرور 10 جولات من عمر الدوري، وليس 4 فقط مثل الحالي، ويبدو أنّ الشارقة يعاني على المستوى الدفاعي، في ظل إصابة قائد الفريق شاهين عبدالرحمن بالرباط الصليبي، وعدم تقديم مانولاس للمستوى الفني الثابت المنتظر منه، إضافة إلى رحيل أهم البدلاء في قلب الدفاع المقيم البرازيلي جوستافو إلى نادي النصر، ويأمل الشرقاوية في أن تكون صفقة المقيم الجديد الكرواتي مارو داعماً لهذا المركز الذي أصبح نقطة ضعف في الآونة الأخيرة.
ولا يعاني الشارقة على المستوى الدفاعي فحسب، بل حتى الهجومي، ومن الواضح منذ الموسم الماضي حاجة الفريق لرأس حربة لترجمة الفرص المحققة، ولكن ما زال هذا الصداع قائماً في كل مباراة.
ويشهد الشارقة هذا الموسم تحسّناً ملحوظاً في صناعة الفرص المحققة للتسجيل، والتي بلغت 15 فرصة بمعدل يقارب 4 فرص محققة كل مباراة، وهو الرقم الأعلى في «دورينا» بعد 4 جولات، ولكن الشارقة هو الأكثر إضاعة لهذه الفرص، حيث لم يستفيد إلا في 46% من إجمالي الفرص المحققة وأضاع 8 منها.
ويبقى السؤال الكبير حول قدرة ماريجا على لعب هذا الدور بالصورة الكافية، ومدى إمكانية الاعتماد على تيجالي خلال مجريات الموسم الطويل هدافاً رئيسياً.
ويبقى كايو عبر كل المواسم الثلاثة الأخيرة الهداف الأول للفريق، وهو لاعب في مركز الجناح، ما يعطي مؤشراً واضحاً لغياب رأس الحربة المناسب، والذي يعاني بسببه الفريق من التسجيل.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العين
كوزمين
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