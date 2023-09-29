رسالة إصرار من السودان في «عربية البادل»



دبي (الاتحاد)



سجل منتخب السودان مشاركة تاريخية في المحافل الخارجية لمنافسات البادل، هي الأولى له على الإطلاق، والأبرز أنها مثلت رسالة عزيمة وإصرار، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وذلك في حضور بارز في البطولة العربية للبادل التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي بمشاركة 11 دولة عربية.

وثمَّن المنتخب السوداني الدعم الإماراتي الذي كان وراء التمكن من المشاركة، وتحديداً مكرمة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل، والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل الذي وجه بالتكفل بتعيين المدرب الإسباني أليكس للوجود مع المنتخب السوداني خلال المنافسات، من بين مبادرات أخرى لضمان تهيئة أفضل الظروف ودعم المشاركة السودانية في التجمع العربي الأكبر من نوعه لرياضة البادل.

ويضم المنتخب السوداني 6 لاعبين من المقيمين خارج البلاد الذين حملوا على عاتقهم رفع علم بلدهم في هذا المحفل العربي، والتأكيد أن السودان سيظل دائماً حاضراً بأبنائه، ولن تنكسر عزيمته أبداً مهما كان حجم الصعاب والتحديات.

ويوجد في المنتخب أربعة إخوة مقيمون في الإمارات، وهم علي أحمد كابتن المنتخب «31 عاماً»، وعمر أحمد «36 عاماً»، عثمان أحمد «29 عاماً»، وعبدالله أحمد «27 عاماً»، بجانب خالد محمود ضرار وإبراهيم محمد.

وأوضح علي أحمد كابتن المنتخب، أن البطولة أكثر من مجرد حسابات مكسب وخسارة، بقدر حرصنا على أن نسجل حضور السودان فيه، وأن طموح أبنائه يبقى حاضراً دائماً، وقال: «نشكر الإمارات، قيادة وشعباً، على دعمها لمشاركتنا في البطولة العربية، وحرصنا على أن نقدم أقصى طاقتنا للظهور بمستوى مشرف في المنافسات، وأن يشكل الحضور بوابة لنا، من أجل مواصلة تطوير مستوياتنا، والارتفاع بسقف طموحاتنا في الأحداث القادمة».

وأضاف: «استقريت رفقة إخواني الثلاثة في الإمارات قبل نحو عامين، حيث نملك مشاريع خاصة في دبي، إلى جانب قيامنا بممارسة البادل، بالنظر إلى ما يتوافر من بنية تحتية متطورة لممارسة اللعبة، ونسعى لمضاعفة جهودنا في المرحلة المقبلة للمشاركة بصورة أقوى والمنافسة في البطولات».