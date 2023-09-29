«كابوس الخط الخلفي» يلاحق «ملك الدفاع»!



عمرو عبيد (القاهرة)



مع البداية الأسوأ في تاريخ مورينيو وروما، يعاني «ملك الدفاع» من ثغرات هائلة في الخط الخلفي لـ «الذئاب»، وهو ما عبّر عنه «سبيشل ون» غاضباً بقوله إن كل تسديدة على مرمانا تصبح هدفاً، ولم يذهب مورينيو بعيداً عن الحقيقة التي تؤكدها الإحصاءات الرقمية الحالية لفريق روما، مع انطلاقة موسمه «المروعة» التي دفعته نحو المركز الـ 16 في «الكالشيو»، برصيد 5 نقاط بعد 6 جولات!

يبتعد «ذئاب مورينيو» عن «مثلث الهبوط» في «سيري آ» بفارق نقطتين فقط، بعدما حقق نسبة نجاح لم تتجاوز 27.7%، خلال الـ 6 جولات الأولى من البطولة، والغريب أن مورينيو الذي عُرف بصلابة الخط الخلفي، لدى أغلب الفرق التي دربها طوال مسيرته، استقبلت شباك فريقه 11 هدفاً في تلك الجولات، ليكون صاحب ثالث أسوأ دفاع في هذه النسخة من الدوري الإيطالي!

والأكثر غرابة أن «سبيشل ون» لم ينجح في الخروج بشباك نظيفة، إلا مرة واحدة فقط، ليحتل المركز الأخير في القائمة بين جميع الفرق الإيطالية، لتبلغ نسبة المباريات التي مُني خلالها بأهداف، 83.3% من الإجمالي، وهو رقم سلبي كبير جداً، رُبما لم يعرفه البرتغالي من قبل، وتسببت تلك «الكارثة» الدفاعية بالتأكيد في تراجع «الذئاب» الهائل في جدول الترتيب، لأنه على المستوى الهجومي يبدو جيداً جداً، حيث يحتل المرتبة الثانية بـ 13 هدفاً، بعد إنتر ميلان صاحب الـ 15 هدفاً.

وتشير الإحصاءات الفنية المتعمقة إلى أن روي باتريسيو، حارس روما، لم يتمكن من الدفاع عن عرينه بالقدر الكافي، حيث بلغ متوسط عدد تصدياته الناجحة لمحاولات المنافسين في كل مباراة، 1.3 تسديدة فقط، وضعته في المركز الـ 19، قبل الأخير، بين جميع حراس «الكالشيو»، وكما نوّه «سبيشل ون»، فإن مواطنه لا يُسأل وحده عن هذا الأمر، حيث يبدو اختراق دفاعات «الذئاب» سهلاً أمام المنافسين، مما يُتيح لهم التسديد عن قرب وبخطورة فائقة!

وهو ما يؤكده التحليل الخاص بنسبة الأهداف المتوقع تسجيلها في مرمى روما، حيث قفزت المعدلات بنسبة سلبية «هائلة» بلغت 262%، إذ كانت الإحصاءات تشير إلى احتمال اهتزاز شباك «الذئاب» بـ 4.2 هدف خلال المباريات السابقة، إلا أن العدد الفعلي بلغ 11 هدفاً، وكانت الأهداف التي أتت عبر «اللعب المفتوح» صاحبة المعدل الأسوأ على الإطلاق، بعدما سجّلت سلباً «-4.51»، تليها أهداف الركلات الثابتة بـ «-0.4»، وكان اختراق منطقة جزاء روما سهلاً جداً في المباريات الأخيرة، حيث تضاعفت نسبة الأهداف في مرماه بتسديدات قريبة بنسبة تجاوزت 200%!