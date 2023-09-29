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الرياضة

منتخب البادل إلى نصف نهائي البطولة العربية

منتخب البادل إلى نصف نهائي البطولة العربية
29 سبتمبر 2023 15:18

 
دبي (الاتحاد)

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تفوق منتخبنا على المغرب 2-1، ليصعد إلى نصف نهائي النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي، بمشاركة 11 دولة.
نجح منتخبنا من حسم بطاقة الصعود الثانية في المجموعة الأولى، بعد تفوقه في مواجهة فاصلة أمام المغرب، ليرافق قطر متصدر الترتيب.
ورجحت كفة منتخبنا مبكراً، بالفوز في أول مواجهتين، حيث تفوق فارس الجناحي وعبدالله العبدالله على رضا العمراني ومأمون العلمي 6-1 و6-2، وعبدالله أهلي وعمر بهروزيان، على خليل الطال ومحمد العلمي 6-2 و6-2.
وانتهت المواجهة الثالثة لمصلحة المغرب بسبب إصابة لاعبنا فهد الجناحي، وعدم قدرته على خوض اللقاء، رفقة محمد الجناحي أمام ربيع تشاكي ومحمد رضا.
ويعتبر الفوز هو الثالث لمنتخبنا الذي تفوق أيضاً على العراق وعُمان، فيما خسر المباراة الافتتاحية أمام قطر.
وتتحدد هوية المنافس الذي يلاقي منتخبنا الوطني في نصف النهائي بحسب نتائج الفترة المسائية للمجموعة الثانية، إذ يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى «المربع الذهبي».
وفي أبرز نتائج الفترة الصباحية، تفوق منتخب مصر على الأردن 3-0، والبحرين على السودان 3-0، والكويت على سوريا 3-0.
ووصف سعود بن ركن، مدير منتخبنا الوطني، مشوار الفريق بالإيجابي، بعد بلوغ نصف النهائي، والأهم هو الاستفادة من البطولة، وقال: «شرف كبير أن تقام النسخة الأولى في الإمارات، وهذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة من أجل تقديم الأفضل، وهناك العديد من الفوائد الفنية، أبرزها الاحتكاك مع عدد كبير من الدول العربية».
وأضاف: «أبرز المكاسب بفضل الاهتمام بالبادل في الإمارات، تكمن في صعود جيل من الناشئين، يحقق نتائج متميزة يبشر بمستقبل مشرق، وتأهل منتخب الناشئين منذ أيام إلى نهائيات كأس العالم في باراجواي في نوفمبر المقبل، بعد تجاوزه اليابان والسعودية في التصفيات، لنتأهل في جميع الفئات تحت 14 و16 و18 سنة».

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