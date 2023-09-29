الرجبي يشارك في سباعيات آسيا



رضا سليم (دبي)



يشارك منتخبا الرجبي للشباب والشابات في بطولة سباعيات آسيا تحت 18 سنة التي تنطلق السبت والأحد في الصين تايبيه، ويدافع منتخب الشابات عن لقب النسخة الماضية، فيما حصد الشباب وصيف البطل، وتضم البعثة 26 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني، حيث تقود المدربة فيلاديلفيا أولاندو، منتخب الشابات، فيما يتولى المدرب خلدون المليح تدريب منتخب الشباب.

ويلعب منتخب الشباب في المجموعة الأولى، ويواجه الصين تايبيه صاحب الأرض، وتايلاند، فيما تضم المجموعة الثانية ماليزيا والهند وهونج كونج وإيران، ويلعب منتخب الشابات مع الهند وتايلاند وهونج كونج والصين تايبيه في مجموعة واحدة.

وأكد محمد الزعابي، الأمين العام للاتحاد، أن المنتخبين جاهزان للمشاركة في البطولة، وقال: «ثقتنا كبيرة في قدرة كلاهما على تقديم أداء متميز، وتحقيق نتائج إيجابية في التحدي الآسيوي، خاصة أن الإمارات تحمل لقب الشابات ووصافة البطل للشباب، وأن الاتحاد يعمل بجدية على تطوير مهارات وقدرات اللاعبين واللاعبات، من أجل تحقيق النجاح ورفع اسم الإمارات عالياً في ساحة المنافسة القارية.

وأضاف أن البطولة ضمن الأجندة القارية التي يشارك فيها الاتحاد سنوياً، وتعد من المحطات القوية لقياس مستوى اللاعبين واللاعبات، ومدى التطوير في المستوى، خاصة أن الاتحاد يعمل بقوة في هذا الجانب، كون فئة الشباب والشابات نواة للمنتخب الأول للرجال والسيدات، وبالتالي الوصول إلى المستوى الأول وصدارة آسيا تحت 18 سنة، تعني أن مستقبل اللعبة يبشر بالخير.