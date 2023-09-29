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الرياضة

30 مشاركاً في دورة حكام الشطرنج

30 مشاركاً في دورة حكام الشطرنج
29 سبتمبر 2023 16:30

 
دبي (الاتحاد)

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انطلقت فعالية دورة الحكام المستجدين التي ينظمها اتحاد الشطرنج، بقاعة الهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 30 حكماً، وتستمر لمدة 5 أيام، ويحاضر فيها مهدي عبدالرحيم، مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، والحكم الدولي فيصل محمد الحمادي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الشطرنج.
وأكد سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن تنظيم الدورة يهدف إلى استقطاب وتأهيل عدد من الحكام الجدد ضمن البرامج التأهيلية التي أعدها مجلس الإدارة للكوادر الإدارية والفنية، وهناك اهتمام خاص بالحكام، ويكفي أن وجود 30 دارساً، يؤكد مدى الاهتمام والإقبال الكبير أيضاً.
وأضاف أن الدورة هي بداية مشوار الحكام الجدد، كما أن الناجحين في الدورة يحصلون على شهادة، وهي من المتطلبات للحصول على الشارة الدولية حكماً اتحادياً، وبعدها الترشح للقب حكم دولي، وبالتالي تفتح الدورة باب الدخول إلى سلك التحكيم، وتناقش قانون اللعبة من جوانبه كافة.
وأشار إلى أن مبادرات الاتحاد لن تتوقف في هذه الدورات، لأنها من العناصر الرئيسية للعبة، والاهتمام ليس فقط باللاعبين واللاعبات، بل بالجوانب الإدارية والفنية التي لها مكان في أجندة الاتحاد المحلية.

 

الإمارات
دبي
الهيئة العامة للرياضة
الشطرنج
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