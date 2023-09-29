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الرياضة

مشاركة الإمارات في عمومية «دولي التنس»

مشاركة الإمارات في عمومية «دولي التنس»
29 سبتمبر 2023 17:00

 
دبي (الاتحاد)

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شارك اتحاد التنس في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بالمكسيك، ومثَّل الإمارات ناصر يوسف المرزوقي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الأمين العام لاتحاد التنس، وشهدت العمومية إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وتجديد الثقة بالأميركي ديفيد هاجارتي رئيساً للاتحاد الدولي للدورة الثالثة، متفوقاً على الألماني فون إميم بأغلبية كبيرة من الأصوات، وتجديد عضوية المكتب التنفيذي للتونسية سلمى مويلحي.
وبحث المرزوقي سبل المزيد من التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي، في مجال تنمية المواهب، وتطويرها، بهدف مواصلة النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الإمارات، وتعزيز العمل بالاستدامة الرياضية، كاشفاً عن أنه تم تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في العمل مع أكاديميات التنس لنشر ثقافة ممارسة اللعبة وتطويرها، والمكاسب الممثلة في الزيادة الكبيرة في عدد المنظمين للعبة، وعدد البطولات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديميات، واستثمار الخبرات العالمية لتطويرها، إضافة إلى برنامج مواهب المستقبل وبطولات الشباب الدولية والمحلية التي يتم تنظيمها سنوياً في الإمارات.

 

الإمارات
التنس
اتحاد التنس
المكسيك
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