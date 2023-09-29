الإمارات تشارك في عمومية البارالمبية الدولية



المنامة (وام)



شاركت اللجنة البارالمبية الإماراتية في اجتماعات الجمعيّة العمومية للجنة البارالمبية الدولية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة 28 و29 سبتمبر الجاري.

مثل وفد الإمارات كل من محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وممثلي اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس، وذبيان المهيري الأمين العام.

وناقشت الاجتماعات الأنشطة البارالمبيّة الدوليّة، ومن أهمّها مراجعة التصنيفات الطبيّة والفنيّة للاعبين وآخر المستجدّات حولها، بالإضافة إلى خدمات وبرامج العضويّة وتشكيل مجلس إدارة اللجنة البارالمبيّة الدوليّة علاوة على مراجعة آخر المستجدّات في الاستعداد لدورة الألعاب البارالمبيّة «باريس 2024».