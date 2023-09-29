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الرياضة

فينيسيوس يقود الريال أمام جيرونا

فينيسيوس يقود الريال أمام جيرونا
29 سبتمبر 2023 18:55

 
برلين (د ب أ)


يخوض فينيسيوس جونيور أول مباراة له منذ شهر أغسطس الماضي، حيث يسعى ريال مدريد لإبعاد جيرونا عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يلتقيان غداً «السبت».
وشارك البرازيلي الدولي جونيور «23 عاماً» بديلاً في المباراة التي فاز بها الريال على لاس بالماس 2-صفر، في أول مباراة يخوضها منذ عودته من الإصابة في أوتار الركبة، ولكن كارلو أنشيلوتي المدير الفني أكد أن اللاعب سيعود للتشكيل الأساسي في مباراة الغد. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: هو بخير، سيشارك في اللقاء من بدايته، وبعد ذلك سنرى كم عدد الدقائق التي سيمكنه لعبها- ربما يكمل المباراة للنهاية، ولكن الأمر يتعلق بما سأطلب منه فعله. 

وأضاف: أرى أنه بصحة جيدة، تعافى بشكل كامل، سوف يسهم معنا، لن نقوم بتغيير الطريقة، ولكننا سنعدل بعض التفاصيل لنكون أكثر نجاحا وقوة. 

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ولم يبدأ فينيسيوس أي مباراة منذ فوز الريال على سلتا فيجو 1 - صفر يوم 25 أغسطس الماضي، وبسبب الإصابة لم يشارك في أربع مباريات من بينها مباراة «الديربي» التي خسرها الريال 1- 3 أمام أتلتيكو مدريد، والتي أقيمت الأحد الماضي. 

وتأتي عودة جونيور في الوقت الذي يغيب فيه ديفيد ألابا بسبب إصابة عضلية تعرض لها في منتصف الأسبوع.

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