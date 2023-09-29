مارتينيز.. «انتكاسة»!



مانشستر (رويترز)

أكد مانشستر يونايتد، غياب المدافع ليساندرو مارتينيز لفترة ممتدة، بعد تفاقم إصابته في القدم التي عانى منها منذ أبريل الماضي.

وأكد مدرب يونايتد إريك تن هاج أن بعض اللاعبين سيعودون في مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيواجه فريقه منافسه كريستال بالاس مرة أخرى في الدوري بعد فوزه عليه 3-صفر في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان «تعرض المدافع الأرجنتيني لانتكاسة في مباراتنا أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر».

وأضاف «واصل مارتينيز اللعب بشجاعة في مباراتين تاليتين أمام برايتون وبايرن ميونيخ، لكنه يحتاج الآن إلى الابتعاد لفترة للتعافي والتأهيل، التقييم سيحدد الخطوات المقبلة».

وسيغيب أيضاً المدافع سيرجيو ريجيلون عن مواجهة كريستال بالاس في الدوري غداً السبت بسبب إصابة بسيطة.

وقال تن هاج إن ثنائي خط الوسط المؤلف من سكوت مكتوميناي وكريستيان إريكسن سيعود إلى الفريق، بعد أن غاب الاثنان عن الفوز في مباراة كأس الرابطة بسبب المرض. وتوقع المدرب الهولندي أيضا مواجهة أكثر صعوبة أمام بالاس هذه المرة على ملعب أولد ترافورد.

وقال «بالتأكيد سيكون الفريقان مختلفين لكننا نستمد الثقة من هذا (الفوز يوم الثلاثاء الماضي)، أعرف أن الخصم يبحث عن الثأر وستكون هذه وجهة نظره».

وأكد اليونايتد أيضاً أن أنتوني سيعود إلى التدريبات، بعد مزاعم سوء المعاملة، وأن تن هاج على استعداد للنظر في ضم الجناح البرازيلي إلى تشكيلته.

وأضاف «تم توضيح كل شيء في البيان، لا أعتقد أن عودة أنتوني تمثل إلهاء، سنركز على المباريات وسيفعل ذلك أيضاً، أعتقد أننا شرحنا ذلك في البيان، لذلك فأنا سأحيلكم إليه، يوم السبت، يعود إلى التدريبات، لذا غداً سيكون لزاماً علي أن أرى، لكنني أعتقد أنه نعم (لائق)».

وتناول المدرب الهولندي أيضا مسألة الإصابات بسبب قائمة المباريات الآخذة في التوسع. ويواجه اليونايتد منافسه غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام من مباراة بالاس.

وقال «قمنا بالفعل بتوسيع التشكيلة هذا الموسم لأننا أوضحنا السبب، مررنا بكأس العالم في منتصف الموسم (الأخير) وكان الموسم أطول، وفي كل مرة يتوسع فيها الجدول، يكون العبء على اللاعبين أكبر من اللازم، وقد أشار العديد من زملائي إلى ذلك وأنا أيضاً، لكن الأمر مستمر».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن كريستال بالاس صاحب المركز العاشر.