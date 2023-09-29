الإمارات تواصل «الصدارة العربية» في «الألعاب الآسيوية»

أحمد جمال الدين (هانجتشو)



تواصلت صدارة الإمارات عربياً لجدول الترتيب العام، في دورة الألعاب الآسيوية، مع نهاية اليوم السابع، برصيد 6 ميداليات، في «المركز 16» بالجدول، كما واصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها ولها 191 ميدالية «102 ذهبية و59 فضية و30 برونزية»، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني «94 ميدالية»، موزعة بين 24 ذهبية و25 فضية و 45 برونزية، واليابان 92 ميدالية «22 ذهبية و 34 فضية و36 برونزية»، فيما حلّت قطر في «المركز 17»، ولها 4 ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزيتين»، والكويت في «المركز 19» برصيد 3 ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزية»، والأردن في «المركز 23»، بإجمالي 3 ميداليات «فضيتين وبرونزية»، وعُمان في «المركز 25»، بميدالية فضية، والعراق ولبنان «المركز 30» بميدالية برونزية واحدة.

ويختتم منتخب كرة السلة مشواره يوم السبت بمواجهة السعودية ضمن المجموعة الأولى عقب خسارته اللقاء الافتتاح أمام إيران، واللقاء الثاني أمام كازاخستان.

كما يواصل منتخب الشطرنج اليوم مسابقة الفرق، والتي تستمر لمدة 9 أيام، بإجمالي 9 جولات بواقع جولة واحدة يومياً، إذ يشارك الرباعي عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، كما تشارك هناء النابلسي لاعبة منتخب الترايثلون في مسابقة فردي السيدات.

ويخوض منتخب الرماية منافسات مسابقة «التراب» للرجال والسيدات، إذ يشارك كل من يحيى المهيري، ووليد العرياني فيما تشارك في مسابقة السيدات عائشة الياسي.

وأنهى منتخب المبارزة مشاركته، بعد تقديم أداء متميز في دور الـ16 أمام الصين المصنف الثالث، والذي حسم المباراة لمصلحته 45-31.

كما اختتم منتخب الجولف مشاركته، من خلال الثلاثي أحمد سكيك، ومحمد سكيك، وراشد الجسمي، بعد خوض منافسات الفرق، وحصد 467 نقطة من جولتين من أصل 4 جولات، إذ تتأهل المنتخبات العشرة الأولى إلى الجولتين الثالثة والرابعة، لينهي منتخبنا مشواره في المحفل الآسيوي، فيما حقق منتخب الترايثلون المركز الرابع عشر عن طريق سعود الزعابي، في منافسات اليوم الأول.

وأكد خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف تعدد المكاسب من الدورة، رغم عدم الوصول إلى الأدوار النهائية، مثمناً الخبرة الكبيرة التي اكتسبها اللاعبون المشاركون، في ظل المستويات المتقدمة من نخبة الرياضيين، من الهند والصين والعديد من الدول الأخرى. وأضاف: الهدف من المشاركة في البطولة هو الاحتكاك مع نجوم اللعبة على الصعيد القاري، وما زال لدينا الفرصة لتحسين النتائج في المحافل المقبلة، عن طريق تعزيز الجهود، والاستفادة من معطيات المشاركات المهمة، خاصة أن الإمارات تستضيف بطولتي العالم للجولف في أبوظبي، من خلال بطولة العالم لمنتخبات الهواة 2023، حيث يعتبر الحدث الأكبر والأهم للجولف، ويقام في نادي أبوظبي للجولف من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، بينما تقام بطولة العالم للهواة السيدات من 25 إلى 28 أكتوبر.

وعلى صعيد منافسات الرماية، أنهت غاية آل شهيل منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار في المركز الـ48 برصيد 551 نقطة.

أعربت هند الحوسني الأمين العام لاتحاد الرماية عن تفاؤلها بتحقيق منتخبنا نتائج جيدة في «الألعاب الآسيوية» بمسابقة «التراب»، وقالت: «نطمح إلى مشاركة مميّزة، من حيث معدل الرمي، أو على صعيد الإنجازات، خاصة أن الرماة المشاركين حققوا سابقاً العديد من التتويجات العربية والآسيوية والعالميّة، إضافة إلى أنهم استعدوا جيداً لهذا المحفل القاري، عبر خوض معسكرات داخلية مكثفة.

وأضافت: أنهينا مشاركتنا في بعض المنافسات التي قدم فيها رماتنا مستويات جيدة، وكان باستطاعتهم حصد نتائج أفضل، ونأمل أن يتحقق ذلك في مسابقة المسدس 10 م سيدات، ومسابقة المختلط 10 م مسدس، ومسابقة تراب سيدات ورجال.

واختتم منتخب السباحة مشواره في الدورة عقب مشاركة كل من ميرة الشحي في مسابقة 50 متر فراشة وحققت زمناً 31.21 ثانية، فيما سجّل عمر الحمادي 30.67 ثانية بمسابقة 50 متر صدر رجال.

وأكدت ميرة الشحي قوة المنافسة في «الألعاب الآسيوية» التي تشهد في دورتها الحالية مشاركة منتخبات على مستوى عالٍ، تضم أبطالاً عالميين وأصحاب ميداليات أولمبية، وقالت: نحاول تقديم أفضل ما لدينا، وبصرف النظر عن النتائج ستكون مشاركة مفيدة لنا لكسب الخبرة والاحتكاك مع أبرز السباحين في القارة.

وأضافت: نشكر اللجنة الأولمبية على توفير ظروف طيبة للإقامة والتدريب، وكافة التسهيلات حتى نمثل الدولة بأفضل صورة، ونبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك، وشارك منتخب السباحة في النسخة الـ 19 لدورة الألعاب الآسيوية بـ 3 سباحات، هن مهرة الشحي وميرة الشحي ومها الشحي، والسباح عمر الحمادي.



المنصوري: الميدالية التاريخية ثمرة تكاتف الجميع



أهدى دراج منتخبنا الوطني، أحمد المنصوري الميدالية التاريخية التي حصل عليها، إلى قيادة الإمارات وشعبها، مثنياً على دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الدراجات الهوائية.

وقال: لم نحصد الميدالية من فراغ، بل ثمرة تكاتف جميع الجهات من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية، واتحاد الدراجات الهوائية، والأطقم الفنية والإدارية للمنتخب، وزملائي اللاعبين، الذين شجعوني خلال السباق وبعده.

وأضاف: نطمح إلى المزيد من الميداليات، في ظل الاستعدادات الجيدة التي قمنا بها قبل الدورة، حيث قضينا فترة الصيف خارج الدولة، وخضنا العديد من البطولات، وتحضيراتنا مستمرة، لأننا بصدد استكمال التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والهدف حجز بطاقة التأهل وبلوغ الحلم الأولمبي الذي يراود الجميع في رياضة الدراجات، خصوصاً أننا نملك كافة الإمكانيات، بالرغم من فارق المستويات بيننا بين المنتخبات الأوروبية، وأبناء الإمارات يملكون القدرات وأتمنى أن نحقق الأفضل دائماً.



منافسات قوية

وجه محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة الشكر للجنة الأولمبية الوطنية على تعاونها ودعمها لمشاركة المنتخب في «الألعاب الآسيوية»، مشيراً إلى أن المنافسات جاءت قوية، نظراً لمشاركة أبرز الملاكمين في القارة، لا سيما أن الدورة الحالية من البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال: كان هدفنا تخطي الدور الأولى، وهو ما تحقق بفضل سلطان النعيمي، والدورة مؤهلة للألعاب الأولمبية لصاحبي المركزين الأول والثاني فقط، لذلك فإن الفرص فيها محدودة لأغلب الدول المشاركة، لكن أمامنا 3 محطات تأهيلية أخرى، الأولى في إيطاليا، والثانية والثالثة في تايلاند، ونشارك فيها، ونحاول حجز إحدى بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.