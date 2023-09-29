«كوديز ويش» و«ريبلز رومانس» يخوضان «التحدي الأميركي»



دبي (الاتحاد)



يتطلع «كوديز ويش» و«ريبلز رومانس» لـ «جودلفين»، إلى تأكيد عودتهما إلى مشهد المنافسة في سباقات «بريدرز كب»، من خلال خوض سباقات فئوية بمضمار أكودكت بالولايات المتحدة، السبت، ضمن حفل يشهد أيضاً مشاركة العداءة المتميزة «كاراميل سويرل».

ويعود بطل «بريدرز كب مايل» الموسم الماضي «كوديز ويش» إلى المنافسة على مسافة أقصر، طولها 7 فيرلونغ بسباق فوسبرا ستيكس فئة2، بعد أن حل ثالثاً في ويتني ستيكس فئة1 على مسافة 9 فيرلونغ في ساراتوجا في مطلع أغسطس.

وسبق للجواد الفائز في أربعة من سباقات الفئة الأولى الذي حجز مكانه ضمن قائمة فحول دارلي مستقبلاً، حصد ستة انتصارات متتالية، بإشراف بيل موت، متضمنة عروضاً مثيرة هذا العام في شيرشل داونز ستيكس ومت مايل.

ويطارد «ريبلز رومانس» فوزه الثاني في أميركا الشمالية والرابع إجمالاً، من خلال المنافسة في جو هيرش تيرف كلاسيك، عقب فوز حاسم في «بريدرز كب تيرف» في كينلاند خلال نوفمبر الماضي.

وحقق ابن «دباوي» بإشراف شارلي ابلبي، فوزين آخرين على المستوى الأعلى في ألمانيا في 2022، عبر سباق جروسر برايس فون برلين، وبرايس فون يوروبا، على الرغم من أنه خاض مشاركته الأولى على العشب فقط في يونيو من العام نفسه.

وفي عودته إلى دبي في أول مشاركة بالموسم بسباق دبي شيما كلاسيك فئة1، حل «ريبلز رومانس» بالمركز السابع، وطرح فارسه ريتشارد مولن أرضاً، بعد أن تعرض لتلامس بالحوافر، أثناء مشاركته الأخيرة بسباق بولنج جرين ستيكس في ساراتوجا في نهاية يوليو.

وتسعى «كارامل سويرل» لتسجيل فوزها الثاني بالفئة الثانية بسباق جالانت بلوم ستيكس، حيث سبق للفرس التي يدربها بيل موت الفوز في سباق رافن ران ستيكس في كينلاند في أكتوبر 2021.

وقدمت فرس الإنتاج المحلي المنتسبة للفحل «يونيون راجز» أداءً مشرفاً في مواجهة أفضل الأفراس وشغلت المركز الثاني في سباق بالارينا هانديكاب فئة1، وحلت بالمركز الرابع خلف «أيكو زولو» و«جودنايت اوليف» و«مطرية»، في السباق الذي استضافه مضمار ساراتوجا هذا العام.