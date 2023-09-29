«خماسية» أمام «البرتقالي» تمنح «النمور» الفوز الأول



رضا سليم (دبي)



حقق اتحاد كلباء الفوز الأول هذا الموسم بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد الفوز على عجمان 5-3، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن الجولة الرابعة، ونجح «النمور» في «الريمونتادا» بعدما كان متأخراً بهدف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند «نقطة».

تقدم وليد أزارو لعجمان في الدقيقة 5، ورد اتحاد كلباء بـ «خماسية» عن طريق عصام فايز لاتحاد كلباء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32، وأندريس في الدقيقة 36، ومهدي قايدي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، ودانيال بيسا من ضربة جزاء في الدقيقة 49، وقايدي في الدقيقة 59، وقلص أزارو الفارق بالهدفين الثاني والثالث لعجمان في الدقيقتين 72، والخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

جاءت المباراة حماسية من الفريقين بحثاً عن الفوز الأول، ولم تمر إلا 5 دقائق حتى تغيرت النتيجة، بعدما نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الأول، إثر هجمة مرتدة سريعة، بعدما تصدى يوسف محمد حارس عجمان لتسديدة لياندرو من الضربة الحرة أمام المنطقة، وترتد الهجمة سريعاً، ليسجل أصحاب الأرض الهدف الأول.

وشهدت المواجهة عودة بلال يوسف وعصام فايز إلى الوسط، فيما قاد الدفاع محمد جابر في ظل غياب نادر الغندري عن «البرتقالي»، وفي المقابل، دفع فرهاد مجيدي، مدرب «النمور»، بكل الأوراق، خاصة مهدي قايدي وأندريس وحبيب الفردان وليارندو وكيش ودريفك، وانتظر «النمور» إلى الدقيقة 32 لإدراك التعادل بهدف سجله عصام فايز بالخطأ في مرماه، من تمريرة الفردان العرضية داخل المنطقة، وتصطدم الكرة بقدمه إلى الشباك.

ويعود «النمور» بقوة ويسجل أندريس الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما تلقى كرة بالخطأ من عصام فايز داخل المنطقة، ويسددها على يمين الحارس يوسف محمد، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ينجح مهدي قايدي في إضافة الهدف الثالث لـ «النمور»، وينهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 3-1.

ومع بداية الشوط الثاني، يحرز دانيال بيسا الهدف الرابع لـ «النمور» من ضربة جزاء في الدقيقة 49، ويعود مهدي قايدي ليسجل هدفه الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 52، ويرد وليد أزارو بتسجيل هدف التقليص في الدقيقة 72، وأتبعه الهدف الثالث «هاتريك» من ضربة جزاء بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف على أصحاب الأرض 5-3.