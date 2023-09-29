سالم بن سلطان القاسمي لـ«الاتحاد»: «الصُدفة» لن تصنع بطلا أولمبياً في المبارزة!

علي معالي (دبي)

«نقلة جديدة».. بهذه الكلمات عبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، عن سعادته بعدد الممارسين لرياضة النبلاء حالياً، حيث وصل الرقم إلى 456 لاعباً ولاعبة موزعين بين أندية الدولة والمراكز والمدارس والأكاديميات.

قال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في حوار خاص لـ «الاتحاد»: «هذا الرقم يتزايد عاماً بعد الآخر، ومؤشر على أننا نسير في طريق نشر اللعبة في أرجاء الدولة كافة، ومن ضمن مخططات الموسم الجديد هو الاستمرار في سياسة نشر اللعبة، ولكن ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل على مستوى الحكام والإداريين وتأهيل الكوادر التي يمكنها أن تسهم في التطوير، خصوصاً أن عدد البطولات المحلية في “الروزنامة” الجديدة يصل إلى 27 مسابقة، ما يعني استفادة كبيرة لجميع عناصر اللعبة من حكام ولاعبين ومدربين ومنظمين».

وقال: «هناك اتفاقيات دولية مختلفة ما بين الاتحادات القارية واتحادنا الإماراتي، من أجل التطوير والبناء، وبحكم موقعي رئيساً للاتحاد الآسيوي، وهناك خريطة واضحة المعالم بكيفية التعامل مع نجوم هذه اللعبة على مستوى القارة والتي تشهد تطوراً رائعاً، مع توافر تاريخ طويل وقوي للمبارزة على مستوى عدد كبير من دول آسيا، وهذا يجعلنا نخطط إلى كيفية تحقيق الاستفادة من هذه الدول القوية، ومن دون شك فإن صناعة بطل أولمبي في هذه الرياضة التاريخية لن يأتي بضربة حظ، ولكن لا بد من التخطيط السليم على مدى سنوات ونحن من جانبنا رفعنا إلى الهيئة العامة للرياضة المطلوب في هذه الأمور، ونلقى الدعم الكبير من القائمين على الرياضة، وبقي علينا أن نعمل ونجتهد لنرسم خريطة جيدة لمستقبل المبارزة بالتعاون بين جميع أطراف اللعبة».

وأضاف: «في إمارة أبوظبي يوجد نادٍ متخصص في اللعبة، وهذا مؤشر على أن الدولة تهتم بهذه الرياضة العريقة عالمياً، وتسعى إلى وجود مجال تخصصي لتطويرها والنهوض بها عالمياً، وبالتالي سيكون هناك تفاهم وعمل كبير، سواء بين الأندية المتخصصة في المبارزة، إضافة إلى دعمنا الكامل للأندية التي أدخلت النشاط بين جدرانها، إلى جانب دعم الأكاديميات المتخصصة والمراكز، طالما أنها تخدم في النهاية مجال اللعبة».

وقال: «ندعم بقوة اللاعب المواطن، ونسخر له كل الإمكانيات، من أجل أن يوجد على منصات التتويج، مثلما حدث مؤخراً في غرب آسيا بالأردن، ولدينا طموحات كبيرة في الجيل المقبل من لاعباتنا ولاعبينا، في ظل التطور الذي نراه والخبرات المتراكمة لديهم جميعاً، وفي مجال التحكيم على سبيل المثال لدينا نهضة متميزة بوجود 14 حكماً يحملون الشارة الدولية، منهم 11 حكماً على مستوى الرجال، و3 على مستوى السيدات، ونطمح في الفترة المقبلة إلى الزيادة من خلال المشاركة في دورات دولية مختلفة».

وقال الشيخ سالم القاسمي بن سلطان القاسمي: «قمنا بتنظيم أول حدث للمبارزة بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وهي بطولة آسيا للرواد بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 دولة، ويتنافسون في واحدة من البطولات القارية التي استضافتها الدولة للمرة الأولى في الفئات العمرية (40-49، 50-59، 60-69، 70 فيما أكبر)، وشاهدنا في هذه البطولة خبرات عمرية مختلفة».

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن نشاط الأندية الحالي يشمل 5 أندية، هي أبوظبي للمبارزة، شباب الأهلي، نادي الفجيرة، نادي الشارقة للمرأة، ونادي الشارقة، وأكاديمية واحدة وهي «إم كير» ومركز واحدة وهو مركز العين وقريباً هناك مراكز أخرى، وهذه الأندية والأكاديمية والمركز نجد كل التعاون معهم، ونتمنى أن تزيد هذه الغلة خلال الفترات المقبلة، بما يخدم مستقبل المبارزة.

أرقام

* عدد المدربين: 16 لكل المراحل

* عدد الحكام: 21

* عدد البطولات: 27 بطولة محلية

* عدد الأندية الممارسة: 5

* عدد الأكاديميات: 1

* مراكز التدريب: 1