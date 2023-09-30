الهلال ينقض على القمة من بوابة «الديربي»

الرياض (أ ف ب)



استغل الهلال تعثر الاتحاد «حامل اللقب» أمام مضيفه الفيحاء 0-0، واستعاد الصدارة، بفوزه على جاره الشباب 2-0، في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة السعودية في كرة القدم.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حسم الهلال «ديربي العاصمة» أمام جاره الشباب في مصلحته بثنائية نظيفة، انتظر حتى الشوط الثاني لتسجيلها، عبر السنغالي خاليدو كوليبالي «68»، والصربي ألكسندر ميتروفيتش «76».

وأهدر البرازيلي نيمار ضربة جزاء للهلال تصدى لها الحارس الكوري كيم سيونج في الدقيقة 37.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الاتحاد والتعاون الفائز على مضيفه الحزم 3-1، فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وأنقذ سيونج مرمى الشباب من هدف، عندما تصدى لكرة البرازيلي مالكوم فيليبي، إثر انفراد، ثم تصدى لضربة جزاء نفذها نيمار، ورأسية للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فوق العارضة.

وواصل الهلال أفضليته في الشوط الثاني، لكن الشباب كان قريباً من التسجيل لولا القائم الذي تصدى لكرة البلجيكي يانيك كاراسكو، وأضاع الهلال فرصة محققة، عندما خطف سالم الدوسري من أمام المدافع، لكنه لعبها سهلة في أحضان كيم سيونج.

وأهدر الشباب فرصة سانحة للتسجيل، عندما كشف كاراسكو المرمى، قبل أن يصوب الكرة فوق العارضة، ورد الهلال بتسديدة لـ «البديل» البرازيلي الآخر ميشال دلجادو بين يدي سيونج.

ونجح الهلال في ترجمة ضغطه، عندما تابع كوليبالي كرة قوية برأسه على يمين سيونج، إثر ركلة ركنية، وسدد الأرجنتيني إيفر بانيجا مرت بجانب القائم الهلال، قبل أن يوجه ميتروفيتش الضربة القاضية للشباب، عندما سدد كرة ارتدت من الحارس، وتهيأت أمامه وتابعها داخل المرمى.

وفي الثانية على ملعب الملك فهد الدولي، كان الاتحاد يمني النفس بفوز ثالث توالياً، عقب خسارته المثيرة أمام ضيفه الهلال 3-4 في المرحلة الخامسة، لكنه فشل في ذلك، واكتفى بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 19 نقطة، وشهدت المباراة عودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي إيجور كورونادو إلى تشكيلة الاتحاد بعد تعافيهما من الإصابة.

وقاد المهاجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى مواصلة انتفاضته، بقيادته إلى الفوز على مضيفه الطائي 2-1 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وبكر النصر بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا «32»، ونجح الهولندي فيرجيل ميسيديان في إدراك التعادل في الدقيقة 79، لكن النصر حصل على ضربة جزاء انبرى لها الاختصاصي رونالدو بنجاح «87»، وعزز رونالدو موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 10 أهداف، وهو الفوز السادس توالياً للنصر بعدما مني بخسارتين متتاليتين في بداية الموسم فرفع رصيده إلى 18 نقطة.