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الرياضة

«البارسا» يتصدر «الليجا» بـ «نيران الغريم»!

«البارسا» يتصدر «الليجا» بـ «نيران الغريم»!
30 سبتمبر 2023 08:43

مدريد (أ ف ب)

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استعاد برشلونة «حامل اللقب» نغمة الانتصارات، وتصدر «الليجا» مؤقتاً، بفوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.
ويدين برشلونة بفوزه إلى «النيران الصديقة»، عندما سجل قطب الدفاع السابق للغريم التقليدي ريال مدريد، والعائد إلى صفوف النادي الأندلسي المخضرم سيرجيو راموس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.
وعاد النادي الكاتالوني إلى سكة الانتصارات، بعد تعثره إمام مضيفه ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء الماضي، محققاً فوزه السادس هذا الموسم، ورافعاً رصيده إلى 20 نقطة، ومستعيداً الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر السابق جاره جيرونا الذي يستضيف ريال مدريد اليوم «السبت» في قمة المرحلة.
واستعد برشلونة بشكل جيد لرحلته الصعبة إلى البرتغال لمواجهة بورتو الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، عاد إشبيلية إلى سكة الهزائم بعد فوزين وتعادل، ومني بخسارته الرابعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.
وتلقى إشبيلية الذي غاب عن صفوفه المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الإصابة، خسارة مؤلمة قبل رحلته إلى هولندا لمواجهة آيندهوفن الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.
وجاء هدف برشلونة عندما مرر فيران توريس، بديل جواو فيليكس، كرة عرضية تابعها لامين يامال برأسه من مسافة قريبة، ارتطمت بقدم المدافع المخضرم راموس وخدعت الحارس نايلاند «76».

الدوري الإسباني
برشلونة
إشبيلية
سيرجيو راموس
ريال مدريد
جيرونا
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