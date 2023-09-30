دورتموند يقهر الطرد!



برلين (أ ف ب)

واصل بوروسيا دوتموند صحوته، وانتزع الصدارة مؤقتاً، بفوزه الثمين على مضيفه هوفنهايم 3-1، في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وسجل نيكلاس فولكروج، وماركو رويس، والنروجي يوليان راييسون أهداف دورتموند الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71، إثر طرد مدافعه الدولي الجزائري رامي بنسبعيني، والكرواتي أندري كراماريتش من ضربة جزاء هدف هوفنهايم.

وهو الفوز الثالث توالياً لبوروسيا دورتموند والرابع هذا الموسم دون خسارة، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، وخطف المركز الأول مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام المتصدرين السابقين بايرن ميونيخ ولايبزج.

وكان بوروسيا دورتموند البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الوافد حديثاً من فيردر بريمن الدولي فولكروج، عندما استغل كرة من يوليان براندت ارتدت من صدر المدافع الأميركي جون أنتوني بروكس، تهيأت أمامه داخل المنطقة وسددها على يسار الحارس أوليفر باومان «18».

وحصل هوفنهايم على ضربة جزاء، عندما عرقل القائد المخضرم ماتس هوملس لاعب الوسط أنطون ستاخ داخل المنطقة، انبرى لها كراماريتش بنجاح على يسار الحارس السويسري جريجور كوبل «25».

ومنح رويس التقدم مجددا لبوروسيا دورتموند، مستغلاً كرة مرتدة من الحارس، إثر تمريرة عرضية، تابعها بيمناه «على الطاير» داخل المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وأنقذ كوبل مرماه من هدف التعادل بإبعاده رأسية من مسافة قريبة، وردت العارضة كرة قوية من ضربة حرة مباشرة لروبرت سكوف، وتلقى دورتموند ضربة موجعة بطرد مدافعه الدولي الجزائري رامي بنسبعيني في الدقيقة 71، بعد تلقيه إنذارين في أربع دقائق، لكنه عرف كيف يحافظ على تقدمه بل وجه الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدف ثالث سجله راييسون بمجهود فردي رائع من منتصف ملعب فريقه تخطى أكثر من لاعب، وتوغل داخل المنطقة، قبل أن يسدد الكرة بين ساقي الحارس باومان «95».