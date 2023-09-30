مارتن.. «قياسية» في «النارية»



طوكيو (رويترز)

حطم خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج، الرقم القياسي لأسرع لفة، وضمن الانطلاق من الصدارة، في سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم للدراجات النارية.

وينطلق مارتن من المركز الأول للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما سجل دقيقة واحدة و43.198 ثانية، بينما يضم الصف الأول أيضا فرانسيسكو بانيايا متصدر الترتيب العام، وجاك ميلر الفائز بالسباق في العام الماضي.

وقال مارتن «أشعر بأنني في حالة رائعة، ومن المذهل أن أسجل رقماً قياسياً في موتيجي. أنا أستمتع حقاً بهذه الحلبة، لذا أنا سعيد جداً».

وأضاف «أشعر بالقدرة الكبيرة على التنافس، دعونا نحاول تكرار ذلك، ودعونا نحاول الفوز».

وعانى الإيطالي ماركو بيتزيتشي متسابق «في.آر.46»، الذي فاز بأول سباق يقام في الهند الأسبوع الماضي، من بداية متوسطة، قبل أن يتعافى ويحتل المركز الرابع، فيما جاء براد بيندر متسابق «كيه.تي.إم» في المركز الخامس.

واكتفى مارك ماركيز، الذي فاز بسباق جائزة اليابان الكبرى خمس مرات، باحتلال المركز السابع.