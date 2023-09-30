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الرياضة

ناجلسمان يستعد لإعلان قائمة «رحلة الجدل»!

ناجلسمان يستعد لإعلان قائمة «رحلة الجدل»!
30 سبتمبر 2023 10:19

 
برلين (د ب أ)


أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد للمنتخب، سيعلن يوم الجمعة المقبل، قائمة الفريق، استعداداً لخوض مباراتين وديتين بأميركا.
ومن المقرر أن تبدأ الرحلة المثيرة للجدل، والتي تأتي وسط موسم أوروبي مزدحم للأندية، يوم 9 أكتوبر المقبل، حيث يواجه منتخب ألمانيا نظيره الأميركي في هارتفورد يوم 14 أكتوبر، وبعدها بثلاثة أيام يواجه المكسيك. 

وقام الاتحاد الألماني بتعيين ناجلسمان، مدرب هوفنهايم، ولايبزج، وبايرن ميونيخ السابق، مدرباً للمنتخب الأول، حتى بطولة أمم أوروبا المقبلة. 

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وحل ناجلسمان «36 عاماً» محل هانسي فليك، الذي اضطر للرحيل، بعد عامين قضاهما في تدريب المنتخب، عقب الخروج للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات بقطر 2022، وتحقيق أربعة انتصارات فقط من آخر 17 مباراة. 

قائمته الأولى التي يعلنها يوم 6 أكتوبر، من الممكن أن تمنح انطباعا أولياً عن طريقة اللعب، واللاعبين الذين يمكن أن يستعين بهم في بطولة أمم أوروبا.
وأكد ناجلسمان أن هناك سلبيات وإيجابيات، فيما يتعلق برحلة أميركا، ولكنه قال إن التواجد لعشرة أيام سوياً من شأنه أن يمنحه الكثير من الوقت مع اللاعبين، في بداية عمله على مستوى المنتخبات. 

وكان هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، آخر الأشخاص الذي دعموا ناجلسمان، وقال لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»، إنه وثق فيه لصنع روح التفاؤل المطلوبة، مع بدء العد التنازلي لبطولة أمم أوروبا».
وقال هاينر: «هذا ما احتاجه الاتحاد الألماني، وكرة القدم الألمانية، ولأكون صريحاً، لا تقرأ ولا تسمع كثيراً عن «اليورو»، لا توجد تقارير إعلامية، لا توجد نشوة، مقتنع من أن جوليان ناجلسمان يظهر النقاط الرئيسية».
واستبعد هاينر ما يتردد بأن ناجلسمان غير جاهز لهذه الوظيفة، وقا : «لا، مدربون مثل يوب هاينكس كان عليهم تعلم الكثير مدربين صغاراً، قبل أن يشكلون مسيرة مميزة في النهاية، متأكد من أنه سيجد طريقه».

ألمانيا
كأس أمم أوروبا
أميركا
جوليان ناجلسمان
هانسي فليك
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