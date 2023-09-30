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الرياضة

هاينر: صفقة كين ليست عادة «البايرن»!

هاينر: صفقة كين ليست عادة «البايرن»!
30 سبتمبر 2023 11:02

 
ميونيخ (د ب أ)


أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن صفقات مثل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مقابل 100 مليون يورو، يجب ألا تصبح عادة للنادي. 

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وقال هاينر «69 عاماً» في مقابلة صحفية: «هذه المبالغ في التعاقدات ستظل استثناءً»، مشيراً إلى أن الإدارة لن تقدم على شيء يضع النادي في مشكلة. 

وأشار هاينر إلى أن صفقة كين جيدة للغاية، وقال: «كين لاعب يعمل بشكل دقيق للغاية، ويولي اهتماماً بكل التفاصيل، نثق بأنه يستطيع اللعب بهذا المستوى لسنوات عدة».
وكان كين «30 عاماً» انتقل إلى بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم قادماً من توتنهام الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو.
وأشار هاينر إلى أنه كانت محاولة أيضاً لضم الإنجليزي الآخر ديكلان رايس «24 عاماً»، الذي أراد توماس توخيل المدير الفني لـ «البايرن» ضمه إلى صفوف الفريق، ولكن في ظل هذه الظروف والشروط، لم نرغب في هذا»، في إشارة إلى أن اللاعب انتقل من وستهام إلى أرسنال مقابل أكثر من 120 مليون يورو، وليس لدينا مستثمر كبير، أو راع حكومي. نكسب كل سنت بمجهودنا، ولا نعاني من الديون».

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
هاري كين
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