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الرياضة

«الخماسية التاريخية» تُعيد التوازن إلى «النمور»

«الخماسية التاريخية» تُعيد التوازن إلى «النمور»
30 سبتمبر 2023 11:30

 

رضا سليم (دبي)

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خرج اتحاد كلباء من دائرة النتائج السلبية، في «دوري أدنوك للمحترفين» بـ «خماسية» في شباك عجمان، ليعود «النمور» في الجولة الرابعة بـ «العلامة الكاملة»، رافعاً رصيده على 4 نقاط، من فوز وتعادل، في حين فشل البرازيلي كايو زاناردي مدرب «البرتقالي» في إثبات نجاحه، بعدما واصل الفريق «النتائج السلبية»، مكتفياً بتعادل وحيد «نقطة» في 4 جولات.
وتعد «الخماسية» نتيجة كبيرة في تاريخ الفريقين، رغم أن «البركان» سيطر على أفضلية النتائج، في تاريخ دوري المحترفين، حيث فاز في 8 مباريات، مقابل 3 خسائر، والتعادل في مباراتين، إلا أن النتائج الكبيرة تكررت بين الفريقين، منها فوز عجمان 6-1، في موسم 2012-2013، و4-1 في موسم 2018-2019، و4-3 موسم 2021-2022، وفاز «النمور» 6-1 في موسم 2019-2020، وهو الموسم الملغى، وهو ما يعني أن فوز «النمور» هو الأفضل في لقاءات الفريقين.
لم يكن الفوز بالمباراة، والحصول على «العلامة الكاملة» المكسب الوحيد لـ «النمور»، بعدما عاد كل لاعبيه في التوقيت الصحيح، بتألق مهدي قايدي، الذي سجل هدفين، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف، ويتصدر قائمة هدافي «النمور»، بالإضافة إلى تألق لياندرو أمام فريقه السابق عجمان، وأيضاً أندريس ودانيال بيسا.
كانت هناك علامات استفهام كبيرة على أداء «الرباعي»، في المباريات السابقة، إلا أن فرهاد مجيدي أعاد اكتشافهم أمام «البرتقالي»، وقدموا مباراة رائعة، وإن كان مجيدي يبحث عن علاج المشاكل الدفاعية، خاصة أن شباك الفريق اهتزت في 3 مناسبات.
في الوقت الذي تعيش جماهير عجمان «أيام الغضب» على فريقها واللاعبين، وعدم تحقيق أي فوز بعد 4 جولات، وكان البرازيلي كايو زاناردي مدرب الفريق في مرمى الانتقادات بسبب المشاكل الدفاعية الكبيرة، والتي تسببت في الخسارة في 3 مباريات، وحتى المباراة التي انتهت بالتعادل، اهتزت شباك الفريق بـ 3 أهداف.
ورغم الخسارة، إلا أن اللاعب الوحيد الذي تألق وليد أزارو الذي سجل «هاتريك»، ودخل في منافسة على صدارة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف، متساوياً مع كايو لوكاس لاعب الشارقة، ولابا كودجو مهاجم العين.

 

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
عجمان
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