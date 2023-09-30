ماتيوس: البايرن يسير على الطريق الصحيح

لايبزج (د ب أ)

أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثار ماتيوس عن اعتقاده بأن فريق بايرن ميونيخ يقع تحت ضغوط قبل مباراته المرتقبة اليوم أمام لايبزج، والتي يحتاج للفوز بها من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني «بوندسليجا» بنجاح.

ويرى ماتيوس (62 عاماً) أن بايرن يسير الآن في الطريق الصحيح، وقال: «بايرن وجد إيقاعه ومستوى أدائه الجيد في المباريات القليلة الماضية، ما زلت أرى أنه ليس بايرن الذي يتخيله توماس توخيل، المدير الفني للفريق».

واهتزت شباك بايرن بالعديد من الأهداف خلال الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3 في دوري أبطال أوروبا والتعادل مع باير ليفركوزن 2-2 بالبوندسليجا.

وكان بايرن استهل فعاليات الموسم الحالي بالخسارة 0-3 أمام لايبزج في مباراة كأس السوبر الألماني.