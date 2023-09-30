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الرياضة

أنس جابر تحسم بلقب «نينجبو» في 78 دقيقة

أنس جابر تحسم بلقب «نينجبو» في 78 دقيقة
30 سبتمبر 2023 13:07

بكين (د ب أ)
توجت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة على العالم بلقب بطولة نينجبو المفتوحة، بعدما تغلبت على الروسية ديانا شنايدر 6-2 و6 -1، في المباراة النهائية للبطولة الصينية.
وأهدرت أنس جابر ثلاثة أشواط فقط في مواجهة منافستها الروسية، لكنها فرضت تفوقها لتحرز اللقب الأول لها على الملاعب الصلبة والثاني لها هذا الموسم.
واحتاجت أنس جابر، المصنفة الأولى للبطولة، إلى 78 دقيقة لحسم المباراة أمام شنايدر.
وكانت أنس جابر، التي تحتل الآن المركز الثامن في قائمة المتنافسات على التأهل للبطولة الختامية للموسم، قد حصلت على بطاقة دعوة «وايلد كارد» في وقت متأخر، للمشاركة في البطولة الصينية ذات الـ 250 نقطة.
وجاء ذلك بعد أن ودعت أنس جابر بطولة جوادالاخارا المكسيكية قبل أيام من الدور الثالث بالهزيمة أمام الإيطالية مارتينا تريفيزان.
وتوجت أنس جابر هذا الموسم بلقب بطولة تشارلستون في أبريل الماضي، وخاضت أول نهائي منذ خسارتها في نهائي ويمبلدون أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، وأحرزت اليوم اللقب الخامس في مسيرتها حيث فازت بلقبي برمنجهام 2021 وبرلين 2022 على الملاعب العشبية، كما توجت بلقبي مدريد 2021 وتشارلستون 2023.
وحققت أنس جابر، أول فوز لها في مباراة نهائية على الملاعب الصلبة، بعد أن خسرت ثلاث مباريات نهائية سابقة على تلك الملاعب وذلك في بطولات موسكو 2018 وشيكاجو 2021 وأميركا المفتوحة 2022.

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