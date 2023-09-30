كيسي يتفوق على نيمار وبنزيمة ومحرز في الدوري السعودي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



شهد الدوري السعودي وصول أكثر من 30 وجهاً جديداً، جاءوا من الأندية الأوروبية، بتكلفة لم يسبق لها مثيل، خلال «الميركاتو الصيفي» بعضهم تألق بصورة لافتة، والبعض الآخر عانى من مشاكل التأقلم والإصابات، ما يعني أن بعضهم يستحق حتى الآن المبالغ الكبيرة التي دُفعت لهم ولأنديتهم الأوروبية من أجل ضمهم، والبعض الآخر لم يستحق هذه الأموال.

وعندما غادر النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد إلى النصر السعودي في يناير الماضي، كان الكثيرون ينظرون لانتقاله إلى السعودية بأنه نوع من «الاستسهال» والسعي وراء المادة، وإن ما فعله شيء غريب، ولسان حالهم يقول: نجم «سوبر» مثل رونالدو يرحل للعب في أيامه الأخيرة في دوري غير أوروبي، من أجل الراتب الخرافي والمزايا الأخرى، وبعيداً عن أعلى مستوى احترافي مثلما كان حاله في أوروبا.

ولكن «الدون» خيب آمال منتقديه، وأثبت لهم أن الدوري السعودي لا يقل عن بعض الدوريات الأوروبية، وأنه سيكون من أفضل دوريات العالم خلال 5 سنوات، وتألق رونالدو كما لم يتألق من قبل، وأصبح مع ناديه «النصر» أفضل هداف في البطولة حتى الآن.

ولم يكد الصيف ينتهي، إلا وتوافد عشرات النجوم الذين يتألقون في أوروبا إلى الدوري السعودي، ما أعطى صورة أخرى لرونالدو مغايرة تماماً، لما قيل عنه من قبل، وأصبح «رائداً» في هذا «الغزو الأوروبي»، إلى أقوى دوري في الشرق الأوسط.

وجذب «الدون» أكثر من 30 نجماً عالمياً من مختلف الدوريات الأوروبية، يقتفون أثره ويحذون حذوه، ويحصلون على رواتب غير مسبوقة في أي مكان آخر، وانتعشت مسابقة الدوري السعودي، وجذبت إليها الأضواء بشدة، وزاد الطلب على بث مبارياتها، من مختلف شبكات التليفزيون العالمية في قارات العالم الخمس.

وفي تقرير لموقع جول العالمي، قال: إذا كانت هذه الانتقالات المختلفة أحدثت تطوراً ملموساً في مستوى المنافسة، فإنها أظهرت مدى تأقلم هؤلاء النجوم مع «البيئة الجديدة»، وطرح الموقع سؤالاً مهماً: مَن من هؤلاء النجوم أثبت أنه على مستوى الراتب الذي يحصل عليه، والتعويض الذي حصل عليه ناديه السابق؟ ومن هم اللاعبون الذين تأقلموا سريعاً وظهروا على أعلى مستوى؟

واكتفى الموقع في رده على درجات من عشرة، تعكس ما قدمه هؤلاء النجوم حتى الآن مع أنديتهم السعودية، وجاء الإيفواري فرانك كيسي «أهلي جدة» القادم من برشلونة في المقدمة، وحصل على أعلى درجة، والمركز الأول برصيد 5. 8 من عشرة.

ويليه في المركز الثاني 6 لاعبين برصيد 8 من عشرة، وهم موسى ديمبلي «الاتفاق» القادم من ليون، وجوردان هندرسون «الاتفاق» القادم من ليفربول، ومارسيلو بروزوفيتش «النصر» القادم من إنتر ميلان، وجيورجينيو فينالدوم «الاتفاق» ولويز فيليبي «الاتحاد» القادم من ريال بيتيس، وجاك هيندري «الاتفاق» القادم من كلوب بروج.

وجاء في المركز الثالث ثلاثة لاعبين برصيد 5. 7 من عشرة، وهم: مالكوم «الهلال» وإيمريك لابورت «النصر» وأوتافيو «النصر».

بينما جاء في المركز الرابع 5 نجوم برصيد 7 درجات من عشرة، وهم: ساديو ماني «النصر» القادم من بايرن ميونيخ، وألكسندر ميتروفيتش «الهلال» القادم من فولهام، ونجولو كانتي «الاتحاد» القادم من تشيلسي، ويانيك كاراسكو «الشباب» القادم من أتلتيكو مدريد، وياسين بونو «الهلال» القادم من إشبيلية.

في حين تساوى 4 لاعبين في المركز الخامس برصيد 6 درجات من 10، وهم: كريم بنزيمة «الاتحاد» القادم من ريال مدريد، وفابينيو «الاتحاد» القادم من ليفربول، وميلينكوفيتش سافيتش «الهلال»، ورياض محرز «الأهلي» قادماً من مانشستر سيتي.

أما النجوم الباقون، فتتراوح درجاتهم من 5. 6 إلى درجتين فقط من عشرة، وأبرزهم نيماردا سيلفا «الهلال» وروبرتو فيرمينو «الأهلي»، وكاليدو كوليبالي «الهلال»، وحصل كل منهم على 4 من عشرة، بينما حصل الحارس السنغالي إدوارد ميندي «الأهلي» على 3 درجات فقط.