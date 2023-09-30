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الرياضة

«السماوي» يستقبل «الساحر إنييستا» بـ «باقة ورد»

«السماوي» يستقبل «الساحر إنييستا» بـ «باقة ورد»
30 سبتمبر 2023 14:46

 
معتصم عبدالله (دبي)

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قدم فواز عوانه قائد بني ياس «باقة ورد»، ورسالة ترحيب باسم ناديه، إلى «الساحر» الإسباني إندريس إنييستا، قائد فريق الإمارات، قبل انطلاقة مواجهة الفريقين، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 5 نقاط، في المركز السابع، بفارق نقطة أمام «السماوي» صاحب المركز الثامن.
وحظي إنييستا في مباراته الأولى على ملعب «السماوي» باستقبال حافل، تضمن إلى جانب باقة الورد لافتة ترحيب بالدولي الإسباني السابق، فضلاً عن وجود مجموعة كبيرة من محبي نجم برشلونة السابق في مدرجات ملعب بني ياس، بقميص منتخب إسبانيا، حرصوا على البقاء بعد نهاية المباراة، لمحاولة الحصول على توقيع «الساحر» في موسمه الأول بملاعبنا المحلية.
من جهته، ذكر السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، أن المواجهة أمام الإمارات، هي الأول لفريقه أمام منافس يلعب بأسلوب دفاعي «بحت»، بحثاً عن نقطة التعادل، وقال: «لعبنا في المباريات السابقة أمام فرق جميعها تبحث عن الفوز عكس المنافس الحالي، لم يكن لدينا مشكلة في بناء الهجمات، غير أن أسلوب المنافس صعب الوصول إلى المرمى».
في المقابل، قال الإسباني لويس بلاناجوما مدرب «الصقور»: «من حُسن الحظ أن المباراة انتهت بنتيجة التعادل السلبي، في ظل الفرص الكثيرة للمنافس».
وأضاف: «خضنا مباراة صعبة، بعد الظهور الإيجابي أمام خورفكان، خاصة في ظل الأداء الهجومي القوي للمنافس الذي يملك خيارات متنوعة ومتميزة في المقدمة الهجومية»، لافتاً إلى أن جاهزية المنافس الهجومية تطلبت الأداء بشكل دفاعي، في الوقت الذي أهدر فيه فريقه عدداً من الفرص السانحة للتسجيل.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
الإمارت
فواز عوانة
إنييستا
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