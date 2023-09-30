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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحقق «الفوز 53»

«الإمارات للدراجات» يحقق «الفوز 53»
30 سبتمبر 2023 15:21

ليسوني (وام)
فاز دافيد فورمولو دراج فريق الإمارات بالمركز الأول في كأس «أجوستوني» في إيطاليا، ونال زميله مارك هيرشي المركز الثاني، بعد سباق مثالي لفريق الإمارات، على المسار البالغ طوله 195.7 كيلومتر، والذي بدأ وانتهى في ليسوني.
وأهدى فورمولو الفوز رقم 53 لفريق الإمارات هذا الموسم، والذي شهد أيضاً 3 نتائج أخرى مميزة في المراكز العشرة الأولى.
وبالإضافة إلى هيرشي «الثاني»، حل دييجو أوليسي في المركز السادس وزميله شيورد باكس في المركز التاسع.
وقال فورمولو: «فخور بما حققته في هذا السباق، وكان حظي في المجموعة الرئيسية مع 4 متسابقين آخرين، عندما انضم إلينا هيرشي، ركزت طاقتي في الحفاظ على سرعة السباق العالية لمساعدة مارك على الانطلاق سريعاً في نهاية السباق».

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