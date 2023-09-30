«كتالونيا» تسخر من راموس!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحول النجم الإسباني سيرجيو راموس، «قلب دفاع» إشبيلية، إلى «مادة للسخرية»، من جانب الصحافة الكتالونية الموالية لبرشلونة، بعد الهدف الذي سجله في شباك فريقه، وكان سبباً في فوز «البارسا» بالمباراة 1- صفر، وتصدر الدوري «الليجا» مؤقتاً.

ورغم أن أداء راموس طوال المباراة كان قوياً، وأنقذ مرماه في أكثر من كرة، إلا أن حظه العاثر أوقعه، في هذا الخطأ الذي لا يغتفر.

ولأنه لاعب سابق بريال مدريد الغريم اللدود لبرشلونة، بل وقائد «الميرنجي» طوال سنوات، انتهزت الصحف الإسبانية الموالية لبرشلونة الفرصة، وحولته على صفحاتها الأولى إلى «مادة للسخرية»، وكتبت صحيفة «سبورت» عنواناً في صفحتها الأولى يقول: شكراً جزيلاً يا راموس، بينما فضلت صحيفة موندو ديبورتيفو التركيز أكثر على البداية القوية للنجم الشاب لامين لامال «16عاماً» عندما دخل بديلاً، وكتبت تقول: فوز رائع ولعب جماعي جميل، وأشادت بالنجمين الشابين جابي وفيرمين، وقالت إنهما أبرز نجوم اللقاء، مشيرة إلى أن برشلونة أضاع العديد من الفرص السهلة للتهديف، ولكن المباراة حُسمت بهدف راموس في مرماه، بعد أن نجح لامين في خداعه.

أما صحيفة «إسبورتيو»، فكتبت على صفحتها الأولى: لامين يخدع راموس ويجعله يخطئ، بإرسال الكرة في مرماه بضربة رأس ولا أروع.

غير أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، حرص خلال تصريحاته لشبكة «دازن»، على أن يكون أكثر روحاً رياضية، تجاه القائد السابق لريال مدريد، وقال: راموس لاعب كبير ومحترف رائع، ويواصل اللعب بمستوى جيد جداً، إنه أمر مؤسف بالنسبة له، ولكنّ ذلك شيئاً جيد بالنسبة لنا.