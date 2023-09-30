«زوارق أبوظبي» تطارد «الفرصة الأخيرة» في مونديال «الفورمولا-1»

أولبيا (الاتحاد)



تستعد «زوارق الإمارات» لدخول تحدي السباق الرئيسي، للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والتي تقام في مدينة أولبيا، بجزيرة ساردينيا الإيطالية، بمشاركة 16 زورقاً في السباق الذي ينطلق في الساعة الثالثة ظهر الأحد بتوقيت إيطاليا «الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي».

ويتأهب زورقا أبوظبي1 و2، بقيادة ثاني القمزي وراشد القمزي، للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله الفريق منذ الموسم الماضي، بالإضافة إلى المشاركة الإماراتية القوية أيضاً لفريقي الفيكتوري والشارقة.

ويأمل ثاني القمزي «النجم المخضرم» في تكرار إنجاز الموسم الماضي، وحصد لقب الجولة، حيث تُوج عام 2022 بلقب جولة أولبيا، ونافس بقوة على لقب الموسم، حتى الجولة الختامية في الشارقة، والتي شهدت فوز وتتويج زميله في الفريق شون تورنتي.

كما يهدف ثاني القمزي، من خلال الجولة للتقدم إلى الأمام في الترتيب العام، خاصة مع المسؤولية الكبيرة التي يحملها، لأن فريق أبوظبي حامل اللقب عن الموسم الماضي، ويحتل القمزي حالياً المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة، ويجب أن يحقق منصة، في الجولة الحالية في أولبيا، حتى يضمن البقاء في دائرة الترشيح للمنافسة على اللقب، قبل الانتقال للجولة الخامسة والختامية من البطولة، والتي تقام في ديسمبر المقبل في الشارقة، ويتصدر الترتيب العام حالياً المتسابق السويدي جوناس آندرسون برصيد 43 نقطة، ويلاحقه زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك «28 نقطة»، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن برصيد 27 نقطة.

ومن المقرر أن يشارك في السباق الرئيسي 16 زورقاً من أصل 20 زورقاً تخوض الجولة، حيث إن المسار المقرر إقامة المنافسة من خلاله يبلغ طوله 1500 متر، ويعتبر أحد أصغر المسارات هذا الموسم، لتزيد صعوبة وقوة المنافسة على لقب الجولة، كما يعد المسار أيضاً ذا صعوبة كبيرة لأن الالتفاف سيكون من الناحية الخارجية، في كل البوابات الهوائية، الجدير بالذكر أن سرعة الزوارق العالية لن تكون حاضرة في مسار السباق، مع قصر المسافات الشديد بين البوابات الهوائية، وبالتالي فإن ميزة التجاوز والتقدم للأمام شبه معدومة، ما عدا في حالات رفع العلم الأصفر وتخفيف السرعة، وكما أكد بعض المتسابقين فإن السرعة القصوى في السباق قد لا تتجاوز 140 أو 150 كيلومتراً حداً أقصى، علماً أن السرعة القصوى للزوارق في المعتاد تصل إلى 225 كيلومتراً في الساعة.



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الفرصة متاحة لعشاق ومحبي منافسات السرعة، لمتابعة تفاصيل السباق الرئيسي في الساعة الخامسة مساءً، على قناة ياس، ومن المتوقع أن يستمر السباق قرابة 30 دقيقة ويعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين والثلاثة الأوائل في المنافسة.