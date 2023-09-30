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الرياضة

«الرجبي» إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

«الرجبي» إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»
30 سبتمبر 2023 17:43

 
رضا سليم (دبي) 

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تأهل منتخب الرجبي إلى نصف نهائي بطولة «سباعيات آسيا» للشباب تحت 18 سنة، المقامة حالياً في الصين تايبيه، بعدما تصدر المجموعة الأولى، بالفوز على تايلاند 42-7، في المباراة الأولى، وتفوق في المباراة الثانية على الصين تايبيه صاحب الأرض والجمهور 34-0.
وعلى مستوى بطولة آسيا للشابات، خسر منتخبنا مباراته الأولى أمام الهند 5-10، وتسبب خطأ تحكيمي «مثير للجدل» في تسجيل الهند 5 نقاط، في الثواني الأخيرة، وتقدمت البعثة بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي، وعاد منتخب الشابات، ليحقق الفوز الأول على الصين تايبيه 40-0. 
وقال جاسم السويدي مساعد المدرب الوطني للشباب: «معنويات لاعبي ولاعبات المنتخبين مرتفعة، بعد هذه الانتصارات الرائعة، ويتطلع المنتخبان بشغف إلى الأدوار النهائية لبلوغ طموح الاتحاد، بحصد كأس البطولة للشباب والشابات والاحتفاظ باللقبين في خزينة الاتحاد». 
وأكدت الكينية فيلادلفيا أولاندو مدربة منتخب الشابات، أن جميع اللاعبات لديهن الإصرار على الظفر باللقب، رغم الخسارة في المباراة الأولى، وأعربت عن ثقتها الكبيرة بقدرة المنتخب على بلوغ هذا الهدف.

 

الإمارات
الرجبي
سباعيات آسيا للرجبي
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