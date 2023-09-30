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الرياضة

أستون فيلا ينصب السيرك أمام برايتون

أستون فيلا ينصب السيرك أمام برايتون
30 سبتمبر 2023 17:54

 
لندن (رويترز) 

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أحرز أولي واتكينز ثلاثة أهداف، ليقود أستون فيلا إلى فوز كبير 6-1 على ضيفه برايتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وهز واتكينز الشباك مرتين في أول 21 دقيقة، قبل أن يزيد برفيس إستوبينان من آلام برايتون، عندما وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.
وبدا أن «البديل» أنسو فاتي أحيا آمال فريق المدرب روبرتو دي تسيربي بتقليص الفارق، بعد خمس دقائق من الاستراحة، ولكن واتكينز أكمل ثلاثيته بتسديدة غيرت اتجاهها، ليعيد تفوق أستون فيلا، بفارق ثلاث أهداف في الدقيقة 65، وهذه هي أول ثلاثية لواتكينز في الدوري في ثلاثة أعوام.
وأضاف جيكوب رامسي الهدف الخامس بتسديدة في الزاوية البعيدة، قبل خمس دقائق من النهاية، وأهدر واتكينز فرصة تسجيل هدفه الرابع، عندما سدد في جسد الحارس جيسون ستيل، من وضع انفراد، لترتد الكرة إلى دوجلاس لويز، ليختتم الأهداف في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات في المركز الرابع متأخراً بفارق الأهداف عن برايتون.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
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