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الرياضة

مسرحي يمنح السعودية أول ذهبية في «الآسياد»

مسرحي يمنح السعودية أول ذهبية في «الآسياد»
30 سبتمبر 2023 17:57

 
هانجتشو (أ ف ب) 

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منح العداء «المخضرم» يوسف مسرحي، السعودية ميداليتها الأولى، في دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو الصينية، بعد إحرازه ذهبية سباق 400 متر، إثر منافسة مثيرة حتى «الرمق الأخير».
وسجّل مسرحي «35 عاماً» 45.55 ثانية، متقدماً على الياباني كنتارو ساتو «45.57»، والبحريني الشاب يوسف علي عباس «45.65».
وقلص مسرحي الفارق، بعد أول 200 متر وراء عباس، وصمد حتى خط الوصول، في ظل تقدّم سريع من ساتو الذي حلّ ثانياً بفارق «عشرَين» من الثانية.
وكان مسرحي قد أحرز ذهبية السباق في ألعاب إينتشيون 2014 «44.46»، وبرونزية جوانزو 2010 «45.71»، كما يملك ذهبية التتابع في السباق عينه في نسخة 2010.
قال مسرحي «كما وعدت، أول ميدالية ستكون عن طريق يوسف المسرحي، السباق كان صعباً جداً وتكتيكياً بوجود العدائين اليابانيين».
تابع مسرحي الذي قال إنه كان يتوقع فضية أو برونزية وليس ذهبية «أريد أن أحافظ على قمتي، ملك آسيا في 400 متر قد عاد، وهذا زمني، بخصوص أولمبياد باريس، لا أعد بشيء، لكن أسعى بكل قوة للحصول على ميدالية، وسأبدأ الإعداد من الآن».
بدوره، قال عباس «20 عاماً»: بالتأكيد أنا سعيد جداً وتعب جداً أيضاً، أعود الى البحرين بالميدالية، الآن سأذهب واحتفل وارتاح، وبعدها استعد للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها الأولمبياد».
وعندما كان مسرحي يستعدّ للمشاركة في أولمبياد ريو2016، تعرّض للإيقاف 4 أعوام بسبب إخفاقه في تجاوز اختبار المنشطات.
وحين انتهى إيقافه، قرّر ألا تكون عودته عادية، فحقق فضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا، إلى جانب فضية البطولة العربية في المغرب وبرونزية البطولة الآسيوية في تايلاند 2023.
وقال مسرحي قبل الآسياد «تجاوزت فترة الإيقاف، ولا أريد الحديث عنها، وتركيزي الآن على ما يمكنني فعله مستقبلاً».

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