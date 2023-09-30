ليفركوزن يرد على اهتمام «الريال» بالتعاقد مع ألونسو



برلين (د ب أ)



يثق سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني، في بقاء المدرب الإسباني تشابي ألونسو مع الفريق، رغم التكهنات المثارة حول اهتمام المارد الإسباني ريال مدريد بالتعاقد معه.

وقال رولفس لشبكة «سكاي سبورتس»: «لقد أكد لنا التزامه قبل عدة أسابيع، حينما مدد عقده».

وأضاف «تشابي ليس عليه أن يقول أي شيء، لقد مدد عقده، تركيزه الكامل ينصب هنا». وأكد تشابي أنه غير منزعج من التكهنات التي أثيرت مؤخراً، بشأن سعي فريقه السابق ريال مدريد للتعاقد معه.

وذكرت إذاعة «ماركا» الإسبانية هذا الأسبوع أن مسؤولي ريال مدريد، اختاروا ألونسو، ليكون المدير الفني الجديد للفريق، عقب رحيل كارلو أنشيلوتي، لتدريب البرازيل في.2024، وقال ألونسو:«الوقت مبكر جداً، نحن في سبتمبر، لذلك فإن هذا لا يمثل مشكلة. بالطبع أنا أحافظ على تركيزي، بدأنا الموسم بشكل جيد، ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير».

وأضاف أن الأمر لا يمثل مشكلة للاعبيه، لأنهم يعرفون طريقة العمل في كرة القدم، وقال:«لا توجد مشكلة لدى أي لاعب، ولم نتحدث في هذا الأمر».

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن قبل 12 شهراً، حيث قاد الفريق للصعود من المركز الثاني من القاع إلى السادس في الدوري الألماني.

وبدأ الفريق الموسم الحالي بشكل جيد، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلا، ويبتعد عن بايرن ميونيخ، متصدر جدول الترتيب، بفارق الأهداف قبل مواجهة ماينز.

ولعب ألونسو لريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2014، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق في آخر موسم له، كما فاز باللقب أيضاً مع فريق ليفربول، بالإضافة إلى فوزه بكأس العالم في عام 2010، وفوزه ببطولة أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني. وارتبط اسم ألونسو «41 عاماً» من قبل بتدريب الريال، ولكنه جدد تعاقده مع ليفركوزن، قبل شهرين، حتى 2026.

وذكرت تقارير أن ليفركوزن مستعد لتركه يرحل قبل نهاية عقده، في حال وجود رغبة من نادٍ كبير لضمه مثل ريال مدريد.