يوفنتوس يفتقد جهود فلاهوفيتش وميليك أمام أتلانتا



برلين (د ب أ)



يخوض يوفنتوس مواجهته أمام مضيفه أتلانتا غداً الأحد، بالدوري الإيطالي لكرة القدم، من دون الثنائي دوسان فلاهوفيتش وأراكاديوس ميليك بسبب الإصابة.

ويعاني فلاهوفيتش الذي سجل أربعة أهداف في أول ست مباريات ليوفنتوس بالدوري الإيطالي، من مشكلة في الظهر، كما يعاني ميليك الذي سجل هدف الفوز في شباك ليتشي خلال المباراة الأخيرة، من إصابة في ربلة الساق «السمانة».

وقال ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس في مؤتمر صحفي «لسوء الحظ سيغيب دوسان فلاهوفيتش واراكاديوس ميليك غداً».

وأضاف دوسان يعاني من مشكلة في الظهر، لقد تدرب هذا الأسبوع لكنه شعر بآلم شديد أمس وخرج من التدريب.

وأشار ميليك شعر بآلم في ربلة السائق عقب مباراة ليتشي، ومنذ ذلك الحين، ووضعه حساس، لذا فضلنا إراحته حتى يعود للفريق يوم الثلاثاء.