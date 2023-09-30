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الرياضة

«الكاف» يكشف عن جوائز «الدوري الأفريقي»

«الكاف» يكشف عن جوائز «الدوري الأفريقي»
30 سبتمبر 2023 19:04

 
القاهرة (د ب أ) 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، عن الجوائز المالية للمسابقة للنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، والتي تضم الأندية الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحاً في «القارة السمراء».
وقال «الكاف» عبر موقعه الرسمي، إن البطولة تنطلق يوم 20 أكتوبر، بتنزانيا في مباراة بين سيمبا والأهلي المصري. 

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وأضاف أن بطل النسخة الأولى سيحصل على 4 ملايين دولار، والوصيف سيفوز بـ 3 ملايين دولار، فيما يحصل كل فريق في الدور قبل النهائي على مليون و700 ألف دولار، فيما يحصد كل فريق شارك في البطولة مبلغ مليون دولار. 

وتشارك في النسخة الأولى من البطولة، فرق إنيمبا النيجيري والوداد المغربي والأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي وسيمبا التنزاني.

الكاف
الاتحاد الأفريقي
الأهلي المصري
الوداد البيضاوي
صن داونز
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