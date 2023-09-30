نابولي يكسب ليتشي برباعية



روما (د ب أ)



فاز نابولي على مضيفه ليتشي 4- صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة السابعة، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله ليو أوستيجارد في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 51، وأضاف جيانلوكا جايتانو الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 88، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو أهداف نابولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء.

ورفع نابولي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز السابع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني على التوالي والرابع هذا الموسم لنابولي، الذي تعادل في مباراتين وخسر في مباراة.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لفريق ليتشي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.