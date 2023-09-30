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الرياضة

آندرسون أول المنطلقين في السباق الرئيسي لمونديال «الفورمولا-1»

آندرسون أول المنطلقين في السباق الرئيسي لمونديال «الفورمولا-1»
30 سبتمبر 2023 20:21

 
أولبيا (الاتحاد)

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حقق السويدي جوناس آندرسون «الزمن الأسرع»، في تصفيات سباق الزمن، والذي أقيم مساء اليوم «السبت»، ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والمقامة في أولبيا الإيطالية، وحصد آندرسون أفضل زمن بـ 36,022 ثانية، في حين حل ثانياً الإيطالي ألبرتو كامبراتو بزمن 36,42 ثانية، وثالثاً زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك بزمن 36,57 ثانية، وحل زورق «أبوظبي 5» بقيادة راشد القمزي في المركز السابع، في حين جاء زورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي في المركز التاسع.
وجاءت تفاصيل سباق أفضل زمن لتكون مغايرة تماماً عن الجولات والمواسم الماضية وبتصفيات مثلت صعوبة أمام المشاركين في المسار الصغير الذي أقيمت من خلاله تفاصيل أفضل زمن، وتنطلق غداً «الأحد» منافسات السباق الرئيسي، لتكون انطلاقة السباق بنفس نتائج سباق أفضل زمن اليوم «السبت».

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
إيطاليا
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