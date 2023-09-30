ليفركوزن يعتلي صدارة «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)

انفرد باير ليفركوزن مؤقتاً بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بانتظار المواجهة المنتظرة بين بايرن ميونيخ «حامل اللقب» ومضيفه لايبزج، عقب فوزه الكبير على مضيفه ماينز متذيل الترتيب 3-0 «السبت» ضمن المرحلة السادسة.

وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الخسارة، حيث حقّق خمسة انتصارات، مقابل تعادل واحد، مواصلاً بروزه تحت قيادة الدولي الإسباني السابق ومدربه الحالي تشابي ألونسو.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة عن شتوتجارت واثنتين عن بوروسيا دورتموند، فيما يحلّ بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة، على لايبزج الخامس في وقت لاحق.

وسجّل أهداف ليفركوزن الهولندي سيب فان دن بيرج (18 خطأ في مرماه)، الإسباني أليكس جريمالدو (59) ويوناس هوفمان (65).

وتقدم شتوتجارت إلى المركز الثاني مؤقتاً، عقب فوزه على مضيفه كولن بهدفي دينيز أونداف (68 و88).

ويعيش كولن أسوأ أيامه، حيث لم يحرز سوى نقطة واحدة، ويقبع في منطقة الخطر بالمركز 16.

وانتزع فولفسبورج، سابع الترتيب، فوزاً ثميناً من آينتراخت فرانكفورت الثامن بثنائية نظيفة على ارضه في «فولكسفاجن أرينا»، وتابع المهاجم الدنماركي يوناس ويند تألقه، بتسجيله هدفي فريقه «31 و84».

وواصل أونيون برلين، رابع الموسم الماضي، انتكاسته ومُني بخسارة رابعة توالياً أمام هايدنهايم الصاعد حديثًا بهدف وحيد سجله يان-نيكلاس بيستيه «59».

ويحتل أونيون برلين الذي يخوض هذا الموسم غمار دوري الأبطال المركز الحادي عشر بست نقاط، خلف هايدنهايم الذي تقدم الى المركز التاسع بسبع نقاط.

وحقّق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزه الأول هذا الموسم بعد تخطيه مضيفه بوخوم 3-1،

وسجّل أهداف مونشنجلادباخ فلوريان نويهاوس «27»، والفرنسي الحسان بليا «37 و45+3»، مقابل هدف وحيد لبوخوم سجله الفرنسي الآخر أنتوني لوسيا «68».