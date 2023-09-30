مورينيو: أنا المشكلة!

روما (أ ف ب)

قال المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو، إنه ليس خائفاً على مستقبله مع ناديه روما، رغم احتلال فريق العاصمة المركز السادس عشر المخيّب في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويخوض المدرّب السابق لأندية ريال مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزية، وإنتر الإيطالي أسوأ بداية له في مشواره التدريبي، مع حصول روما على خمس نقاط في 6 مباريات.

قال البرتغالي في مؤتمر صحفي قبل لقاء فروزينوني يوم الأحد في «الكالشيو»: قبل ثلاثة أشهر قيل أن رحيلي سيكون مأساة، الآن، يبدو إني المشكلة.

تابع المدرب «المميّز»: لا استمع أو اقرأ ما يُكتب أو يُقال عني، هناك أشخاص يبلغونني بذلك.

وقال مورينيو «لم أدّع يوماً أني المسؤول الوحيد عن الفوز، ولا أقوم بالأمر عينه في حال الخسارة، أنا هنا للقتال كل يوم إلى جانب اللاعبين والجماهير.

وفاز روما مرة وحيدة في ست مباريات، كانت بنتيجة ساحقة على إمبولي 7-0، وخسر ضد جنوى 1-4 الأسبوع الماضي.

تابع مورينيو: وحده فريدكين مالك النادي يقول لي إذا كان «العقد» سينتهي قبل 30 يونيو.

أضاف المدرب البالغ 60 عاماً، والذي يشرف على روما منذ 2021: لست خائفاً، لا افتقد للثقة، سأتحمّل مسؤولياتي.