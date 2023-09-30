السبت 30 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مورينيو: أنا المشكلة!

مورينيو: أنا المشكلة!
30 سبتمبر 2023 20:27

روما (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
نابولي يكسب ليتشي برباعية
يوفنتوس يفتقد جهود فلاهوفيتش وميليك أمام أتلانتا

قال المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو، إنه ليس خائفاً على مستقبله مع ناديه روما، رغم احتلال فريق العاصمة المركز السادس عشر المخيّب في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويخوض المدرّب السابق لأندية ريال مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزية، وإنتر الإيطالي أسوأ بداية له في مشواره التدريبي، مع حصول روما على خمس نقاط في 6 مباريات.
قال البرتغالي في مؤتمر صحفي قبل لقاء فروزينوني يوم الأحد في «الكالشيو»: قبل ثلاثة أشهر قيل أن رحيلي سيكون مأساة، الآن، يبدو إني المشكلة.
تابع المدرب «المميّز»: لا استمع أو اقرأ ما يُكتب أو يُقال عني، هناك أشخاص يبلغونني بذلك.
وقال مورينيو «لم أدّع يوماً أني المسؤول الوحيد عن الفوز، ولا أقوم بالأمر عينه في حال الخسارة، أنا هنا للقتال كل يوم إلى جانب اللاعبين والجماهير.
وفاز روما مرة وحيدة في ست مباريات، كانت بنتيجة ساحقة على إمبولي 7-0، وخسر ضد جنوى 1-4 الأسبوع الماضي.
تابع مورينيو: وحده فريدكين مالك النادي يقول لي إذا كان «العقد» سينتهي قبل 30 يونيو.
أضاف المدرب البالغ 60 عاماً، والذي يشرف على روما منذ 2021: لست خائفاً، لا افتقد للثقة، سأتحمّل مسؤولياتي.

الدوري الإيطالي
روما
مورينيو
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جرحى يتلقون العلاج عقب انفجار الجمعة في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى انفجار الجمعة في باكستان
اليوم 22:11
شمس حارقة
الأخبار العالمية
الحرارة الشديدة أودت بحياة آلاف الألمان هذا العام
اليوم 21:18
ولفرهامبتون يوقف قطار «السيتي» في «البريميرليج»
الرياضة
ولفرهامبتون يوقف قطار «السيتي» في «البريميرليج»
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©