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الرياضة

الظفرة يرتقي إلى «وصافة» دوري الأولى

الظفرة يرتقي إلى «وصافة» دوري الأولى
30 سبتمبر 2023 20:50

 
معتصم عبدالله (دبي)

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ارتقى الظفرة إلى «وصافة» دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «مؤقتاً»، بفوزه على ضيفه دبا الحصن 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد حمدان بن زايد، في انطلاق «الجولة الرابعة»، والتي شهدت تغلب مسافي على مضيفه جلف أف سي 2-0، وتعادل جلف يونايتد ومصفوت 2-2، وسيتي والذيد 1-1.
وافتتح البرازيلي كايكي جيسوس مهاجم دبا الحصن التسجيل لفريقه في الدقيقة 14، وأدرك «المخضرم» دياجو دا سيلفا مهاجم الظفرة التعادل في الدقيقة 23، قبل يسجل «البديل» الإيفواري بي جولي هدف الفوز الثمين لـ «الفارس» في الدقيقة 94، ورفع الظفرة رصيده إلى 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لدبا الحصن «المتراجع» إلى المركز السادس.
في المقابل، اقتنص مسافي ثلاث نقاط ثمينة، بالفوز على مضيفه جلف أف سي بهدفين أحرزهما عبدالله راشد في الدقيقة 37، وفرانسيفالدو ليما في الدقيقة 64، ليرفع مسافي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما بقى جلف يونايتد في المركز الأخير من دون رصيد.
وحصد الذيد نقطته الأولى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه سيتي، وتقدم أوليفيرا بالهدف الأول للذيد في الدقيقة 44، وأدرك عثمان جمال الدين التعادل لسيتي في الدقيقة 71.
وتستكمل الجولة مساء الأحد بمباريات العروبة المتصدر أمام ضيفه الفجيرة في «ديربي» منتظر، الجزيرة الحمراء والعربي، التعاون والرمس، يونايتد ودبا، فيما يغيب الحمرية صاحب المركز 13 برصيد 3 نقاط بداعي الراحة.

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
دبا الحصن
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